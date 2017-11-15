SES SANATÇILARIMIZIN ASTROLOJİK KARAKTER ANALİZLERİ -8

Astrolog: Özlem Çetinkaya Yılmaz

OĞLAK BURCU

NAZAN ŞORAY

Nazan Şoray 5 Ocak 1954 İstanbul

Güneş burcu: Oğlak

Ay burcu: Oğlak

Elementi: Toprak

Belirgin fiziksel özelliği: Bir Oğlak burcu kadını olduğundan; güçlü dizleri ile dikkati çeker.

Belirli karakteristik özelliğini kişisel gezegenlerinden aldığımız ipuçlarına göre değerlendiriyorum.

GÜNEŞ

Başkalarına karşı soğuk ve mesafeli bir duruşu vardır. Sistemlidir. Disiplinli bir şekilde yaşamını düzenler. Ele aldığı her işe ciddiyet ile yaklaşır. Kalıcı arkadaşlıklar kurar. Macera yaşamaz. Olaylara gerçekçi yaklaşımlarıyla dikkati çeker. Hayatını sürekli olarak inşa eder.

Materyalisttir ve kaliteye önem verir.

AY

Ay’ı Oğlak burcunda olduğundan; kendini “maddi yönden güvende” hissetmek ister. Maceraya atılmadan gelecek planlamak ve disiplinli bir şekilde yaşamaktan hoşlanır.

Sistem kurmaktan keyif alır.

MERKÜR

Merkür’ü Oğlak burcunda olmasından dolayı, sözlerinde mesafelidir. Çevresinde onunla iletişim kuranlar, onu “soğuk” olarak algılayabilir.

İz bırakan “kalıcı sözler” edebilir. Bazen sert konuşabilir.

VENÜS

Venüs Oğlak ile ikili ilişkilerinde biraz mesafelidir. Genelde soğuk olduğu düşünülebilir. Fakat bir kere sevdi mi, o sevgi kalıcı olur.

Maddi değeri olan nesneler hayatında önemlidir. Hayatında maddi güvence olarak parayı görür. Kendisini bu güvende hissetmediğinde huzursuz olabilir.

MARS

Mars’ı Akrep burcunda olması nedeni ile; asla yapılanın bir kötülüğü unutmaz. Kin duyar. Hiçbir kötülüğü karşılıksız bırakmaz. Çok sabırlıdır. Günü geldiğinde mutlaka öcünü alır.

Yapılan bir kötülüğü sezgileri ile bile, bilebilir. Çevresinde olup biten her şeyi sünger gibi çeker. Göstere, göstere savaşmaz. O gizli stratejik bir plan uygulayarak, düşmanını alt etme yolunu seçer.

KOVA BURCU

AJDA PEKKAN

12 Şubat 1946 İstanbul

Güneş burcu: Kova

Ay burcu: Yengeç

Elementi: Hava

Belirgin fiziksel özelliği: Estetik düzgün bacakları ile dikkatleri çeker. Hepimizin en çok merak ettiği konu olarak, Ajda Pekkan neden böyle “genç” görünüyor? Sorusuna cevap olarak haritada Güneş’i ile kavuşan Merkür olduğunu söyleyebilirim. Bundan başka Venüs’te bu kavuşuma eşlik ederek, süre gelen bir gençlik ve güzellik onun imajına yansıyan bir durum olmuş.

Belirli karakteristik özelliğini kişisel gezegenlerinden aldığımız ipuçlarına göre değerlendiriyorum.

GÜNEŞ

“Özgür ruh” onu en iyi anlatan anahtar cümledir. Farklıdır. Sıra dışı bir kişiliktir.

Hümanisttir. Bütünün hayrına tek başına hareket etmeyi sever. Her zaman farklı ve orijinal olanı yaşamak ister. Yaptıklarıyla da onu kimseye benzetemeyeceğiniz gibi, onu her gün tekrar, tekrar yeniden tanıyabilirsiniz.

Üst oktav bir akla sahiptir. Olaylara uzaydan bakıyor gibi bakar ve geniş kapsamlı görür.

Sabittir ve doğru bildiklerin asla vazgeçmez.

Burcunun negatif yanını aktif ettiğinde, özgürlüğü, asi ve marjinal tarafları ile toplum dışında kalabilir.

AY

Ay ‘ı Yengeç burcunda olduğundan; koruyup, kollamaktan, etrafına kol kanat germekten duygusal olarak beslenir.

Milliyetçilik ve vatan topraklarında kendini güvende hissetmek onun olmazsa olmazıdır.

MERKÜR

Merkür’ü Kova burcunda olduğundan, zeki ve “üst akla” sahip biridir.

Marjinal ve asi bir düşünce yapısı vardır. Bazen söylemlerinde “baş kaldıran” bir tavır sergileyebilir.

“Fikir özgürlüğü” onun vazgeçilmezidir. Ona her şeyi söyleyin, fakat asla ne söylemesi gerektiğini söylemeyin.

VENÜS

Venüs’ Kova burcunda olmasından dolayı; ikili ilişkilerinde “özgürlükten” yanadır. Kıskanılmaktan, kıskaca alınmaktan hiç hoşlanmaz.

Sıra dışı sanattan ve farklı olandan hoşlanır. Kendi farkını da ortaya koyar.

Bir şeyleri keşfetmek, farklı olanı denemek onu mutlu eder.

MARS

Mars’ı Yengeç’te olduğundan; evine ve ailesine karşı “koruyup, kollayan, kol kanat geren” bir yapısı vardır. Tüm enerjisini bu uğurda harcayabilir.

Ancak, Mars Yengeç’te iyi konumda değildir, dolayısı ile bu enerji onu yorabilir.

Sahip olduğu, kendisini yıpratan enerjisini, “su sporları” ile açığa çıkarmak; en doğru kullanım şekli olacaktır.

Genelde hayatında agresyonlar ve kavgalardan uzak durmaya çalışır. Bu yönünü genelde bastırır. Ancak “ailesi” söz konusu olduğunda; “savaşçı” ruhu açığa çıkar.

BALIK BURCU

IŞIN KARACA

7 Mart 1974 Londra

Güneş burcu: Balık

Ay burcu: Başak

Elementi: Su

Belirgin fiziksel özelliği: Islak buğulu gözleri ile dikkat çeker. Onun doğuştan bir hayalperest olduğunu söyleyebilirim. Hep “dağınık” olan bir kafası vardır.

Belirli karakteristik özelliğini kişisel gezegenlerinden aldığımız ipuçlarına göre değerlendiriyorum.

GÜNEŞ

Romantik ve duygusal bir yapıya sahiptir. Yardım sever ve başkaları için kendini feda edebilir. Ancak bazen de bu yapısını abartır. Dolayısı ile yıpranmış ve kullanılmış olur.

Ruhunun sürekli ilham alır bir tarafı vardır. Soyut alandan aldıklarını kolaylıkla somuta dönüştürebilir. Ancak çok çabuk dağılır ve odaklanmayacağından, hep havada bekleyen işleri olabilir.

Çift karakterlidir. Bazen gölge yanları onu hayalci, gerçekleri göremeyen, ruh hali değişken biri yapabilir.

AY

Ay’ı Başak burcunda olduğundan; ayrıntıya önem verir. Mükemmellikten hoşlandığından, işlerinde son derece titiz çalışır.

En ufak detayı gözden kaçırmaz. Bir şeyleri tekrar, tekrar yapmak; onu sıkmaz.

Temiz ve titizliği ile dikkatleri çeker. Dağınık ortamlardan hoşlanmaz.

MERKÜR

Merkür’ü Kova burcunda olduğundan; zihinsel olarak üst akıla sahiptir. Zekidir.

Hümanisttir. Tek başına, bireysel olarak; “başkalarının hayrına” olan işler yapabilir. Fikirlerinde asidir.

Sıra dışı marjinal bir zihne sahiptir. Sözleri kitlelere hitap eder.

VENÜS

Venüs’ Kova burcunda olmasından dolayı; ikili ilişkilerinde özgürlükten yanadır. Kıskanılmaktan, kıskaca alınmaktan hiç hoşlanmaz.

Sıra dışı sanattan ve farklı olandan hoşlanır.

Bir şeyleri keşfetmek, farklı olanı denemek onu mutlu eder.

MARS

Mars’i İkizler burcunda olduğundan; sözlü kavgalara girebilir.

Agresyonlarını; fikirler nedeniyle , “sözlü düello” olarak yaşayabilir.

Başkalarından duyduğu kırıcı sözler ise, kendisini oldukça yaralar…

İletişim konusunda başkalarına yol gösterip onları olumlu yönde yapılandırırken, kendini bu yönde değiştiremez.