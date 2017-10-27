SES SANATÇILARIMIZIN ASTROLOJİK KARAKTER ANALİZLERİ -7

TERAZİ BURCU

HÜLYA AVŞAR

Hülya Avşar 10 Ekim 1963 Edremit

Güneş burcu: Terazi

Ay burcu: Yengeç

Elementi: Hava

Belirgin fiziksel özelliği: Doğuştan gelen estetik güzelliği ile dikkatleri çeker. O “güzel” olduğu kadar aynı zamanda, savaşçı bir tarafı vardır. Ancak o bu yanını spora yönlendirerek atletik bir yapı da kazanıyor.

Belirli karakteristik özelliğini kişisel gezegenlerinden aldığımız ipuçlarına göre değerlendiriyorum.

GÜNEŞ

Son derece uyumlu, dengeli, kendinden çok karşısında ki kişiyi düşünen bir yapısı vardır.

“Ben” yerine, “biz” demeyi tercih eder. Son derece kibar ve naziktir.

Adalet duygusu çok gelişmiş olup, karşısındakini haklarına saygı duyan bir yapısı vardır.

Doğuştan bir diplomattır. Küsleri barıştırmak gibi bir tarafı vardır.

AY

Ay Yengeç burcunda olduğundan; duygusal olarak beslendiği alan; korumak, etrafına kol kanat germek, besleyip büyütmek gibi “annelik” rolünü oynamaktan oldukça keyif alır. Milliyetçilikten ve vatan topraklarında kendini güvende hissetmekten duygusal olarak beslenir.

MERKÜR

Merkür’ü Başak burcunda olduğundan; çok zekidir. Analitik bir zekaya sahiptir. Hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmaz. İletişim kurduğunda eleştirileri olabilir. Ancak bunu sadece mükemmeli yakalamak için yaptığını bilmelisiniz.

Kimsenin kalbini kırmak için bir eleştiride bulunmaz. Her türlü ayrıntıya dikkat ederek, iletişim kurar. Zeki biri olduğundan; “leb” demeden leblebiyi anlar.

VENÜS

Venüs’ü Terazi’de olması nedeni ile; insanlarla olan aşk ve ikili ilişkilerinde çok başarılıdır. Ben yerine, biz demeyi önemseyen bir yapısı var. Diplomaside başarılıdır. Arabuluculuk yapabilir.

Sanatsal yanı da çok gelişmiştir. Zevk sahibidir. Estetik ve güzellik konularına ilgilidir. Dolayısı ile bunu da kendisine zarafet olarak yansıtmıştır.

MARS

Mars’ı Akrep’te olduğundan cesur ve “gözü pek”tir. Korkusuzdur. Gerektiğinde cesurca savaşa girer ve atom bombası atılsa oradan sağ çıkacak kadar güçlüdür.

Değişip, dönüşerek “hayatta kalmak ve küllerinden yeniden doğmak” gibi deneyimleri; zaman, zaman hayatında yaşar.

AKREP BURCU

ZERRİN ÖZER

Zerrin Özer 4 Kasım 1957 İstanbul

Güneş burcu: Akrep

Ay burcu:Koç

Elementi: Su

Belirgin fiziksel özelliği: Derin bakışları ile dikkatleri çeker. Zerrin Özer’in “siyah gözlükleri” kendisi ile bütünleşmiştir. Bu haritasında gizlenmeye çalışan bir kimlik olarak çıkıyor karşımıza. Akrep burcunun “gizemi” kendisine çekicilik veriyor.

Belirli karakteristik özelliğini kişisel gezegenlerinden aldığımız ipuçlarına göre değerlendiriyorum.

GÜNEŞ

Güneş’i Akrep burcunda olduğundan; gizemli ve çekici bir yapıya sahiptir. Son derece derin bir kişiliktir.

Sezgileri çok güçlü olduğundan adeta olan biten her şeyi kendiliğinden bilir.

Derin araştırmacı bir özelliği vardır. Hiçbir işi yüzeysel ele almaz. O her şeyi mükemmel sonuca ulaşana kadar araştırmayı tercih eder.

Tutkulu, bir şekilde sevdiklerine bağlanır ve onlardan kolay, kolay da vazgeçemez.

Derin bir insan olduğundan onunla sohbet etmeye de bayılırsınız.

AY

Ay’ı Koç burcunda olduğundan; çocuk gibi her şeye meraklıdır. Aklına koyduğunu hemen yapmak ister. Çoğu zaman da sonu düşünülmeden kalkışılan işler nedeniyle sorunlar yaşayabilir. Çok hızlıdır. Hiçbir işi bekletmeyi sevmez. Tez canlıdır.

MERKÜR

Merkür’ü Akrep burcunda olduğundan; derin içerikli konuşur. Araştırmacı bir zihne sahiptir. Bazen zehirli sözler sarf edebilir.

İletişimi her zaman derin içeriklidir ve hiç boş konuşma yapmaz. Konuştuğu her şeyin bir değeri vardır.

VENÜS

Venüs’ü Yay burcunda olduğundan; muhtemelen yabancı uyruklu bir bayan eşi olabilir. Yabancı kültürlere meraklı göçmen biri de olabilir partner. İyimser olması ve hayata güzel yönden bakması önemlidir.

MARS

Mars’ı Terazi burcunda olması nedeni ile; enerjisini dışarı çok yansıtamadığını söyleyebiliriz.

Kendisi diplomatik davranan, kavga ortamında arayı bulmaya çalışan, hak hukuk konusunda adaletli olan biridir.

Ancak tüm bu özelliğine rağmen; kendisi haksızlığa uğruyor olabilir.

YAY BURCU

SERTAP ERENER

Sertap Erener 4 Aralık 1964 İstanbul

Güneş burcu: Yay

Ay burcu: Yay

Elementi: Toprak

Belirgin fiziksel özelliği: Yay burcu bir kadın olduğundan uzun ve düzgün bacakları ile dikkatleri çeker. Fizik olarak yüzü de yay burcu özelliği olarak biraz uzuncadır.

Belirli karakteristik özelliğini kişisel gezegenlerinden aldığımız ipuçlarına göre değerlendiriyorum.

GÜNEŞ

Macera sever, neşeli bir yapıya sahiptir. Arkadaş canlısıdır.

Hemen her konuda fikir sahibi olacak kadar geniş bilgi birikimi vardır.

Uzak yerler, yabancı kültürlere ilgilidir. Felsefeyi sever.

AY

Ay’ı Yay burcunda olması nedeniyle; gezmeyi, seyahat etmeyi, yabancı yerler ve kültürler görmeyi sever. Macera yaşamak ister.

Ruhani seyahatlerden de hoşlanabilir.

MERKÜR

Merkür’ü Oğlak burcunda olmasından dolayı, sözlerinde mesafelidir. Çevresinde onunla iletişim kuranlar, onu “soğuk” olarak algılayabilir.

İz bırakan “kalıcı sözler” edebilir. Bazen sert konuşabilir.

VENÜS

Venüs’ün Akrep burcunda oluşu kendisine; karşı konulmaz bir çekicilik verir. Karşı konulmaz bir karizmatik tarafı vardır.

Aşklarını tutkulu yaşar. Genelde ya siyah ya beyaz diye baktığından aşk konusunda da toleransı pek yoktur. Bir kere aşık oldu mu, sevdiğine “ya benimsin, ya kara toprağın” şeklinde yaklaşabilir. Derin bir sevgi ile sevdiğinden; biten bir ilişkide kolay, kolay ayrılamaz.

MARS

Mars’ı Başak’ta olduğundan en ufak detayı gözden kaçırmayacak, cesurca işlere kalkışacaktır. Ancak “acelecilik” nedeniyle; “sonu detaylıca düşünülmeden kalkışılan işler” kendisini üzebilecektir.

Bu konum ile rutin hareketlerin hayatında kolaylıkla yer alabileceğini görüyoruz. Yani bir spor dalını seçtiğinde hayat boyu onu rahatlıkla gerçekleştirebilir.

Özen gerektiren çalışmalarda başarılı olur. Sabır ile “mükemmelliği” yakalayana kadar uğraşır. Hoşuna gitmeyen bir durumla karşılaştığında ise; karşısındakini acımadan eleştirebilir. Ama bunu gerçekten “özensiz” bir durumla karşılaşırsa yapar.