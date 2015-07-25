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Serbest bırakıldı, 2 saat sonra yine hırsızlık yaptı

Ayvacık'ta motosiklet hırsızlığı şüphelisi, çıkarıldığı adliyede serbest bırakılmasının hemen ardından yine bir motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alındı

Serbest bırakıldı, 2 saat sonra yine hırsızlık yaptı

Ayvacık'ta motosiklet hırsızlığı şüphelisi, çıkarıldığı adliyede serbest bırakılmasının hemen ardından yine bir motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alındı

25 Temmuz 2015 Cumartesi 10:37
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Serbest bırakıldı, 2 saat sonra yine hırsızlık yaptı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan ve savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 17 yaşındaki şüpheli, 2 saat sonra yine hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalandı.

Motosiklet çaldığı ileri sürülen E.K, polis ekiplerince yakalandı ve çıkarıldığı adliyede tutuksuz yargılanmak üzere savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılmasından 2 saat sonra İbrahim Sakallı'ya ait 17 PE 789 plakalı motosikleti çalarak kaçtığı iddia edilen E.K, durumun bildirilmesi üzerine polis ekiplerince takibe alındı. Bunu fark eden şüpheli, Sapanca köyü yakınında motosikleti yol kenarına bırakıp kaçmaya başladı.

E.K, jandarma görevlileri ve köylülerin desteğiyle 30 dakika süren çalışmada, ağaçların arasında gizlenirken bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, Ayvacık Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA

Son Güncelleme: 25.07.2015 09:19
Anahtar Kelimeler:
Hırsızlıkönce Vatan
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