Seo yıllarca anahtar kelimenin arama motoruna yazılmasıyla insanların karşısına ilk site olarak kendi kurmuş oldukları siteyi çıkartmak olarak bilindi. Aslında bu bakış açısı genel geçer mantıkla en basit tabirle anlatıldığın da evet denilebilecek bir bakış açısı. Ancak bu bakış açısı sadece sıradan insan seo’yu anlatmak için kullanılabilecek en yalın hali. Bu işi gerçekten yapanşirketleri ya da Samsun ajanslarıseo’nun aslında bu demek olmadığını çok iyi bilmektedirler.

İyi bir Samsun web tasarım ajansı bu işin aslında iyi bir web sitesi tasarlamak, iyi bir yayıncılık planı hazırlamak, yapılana web sitesi kurumunun ya da işletmesinin sektör analizi doğru tespit edip yapmak ve kurumun rakiplerini iyi analiz ettikten sonra stratejik bir plan dahilinde uygulamaya koymak olduğunu çok iyi bilmektedir.

Samsun ajansları ya da Samsun Seo uyumlu işler yapan firmalar bu işin baclink basarak, anahatar kelime girerek, meta kodu yazarak ya da linkleme yaparak olmayacağını çok iyi bilmektedir ve bu işi sadece bu kısır terimlerle halletmeye çalışanların da başarısız bir iş sergilediklerini aslından piyasaya anlatmak istemektedirler.

Samsun tasarım ajansları bugün bir web sitesi tasarlarken ya da Samsun seo uyumlu bir iş yaparken arama motoru mantığında, arama motorunun algoritmasına bilerek ve buna uyumlu olarak, hizmet vereceği sektörün hedef kitlesini belirleyerek web sitesi hazırlamaktadırlar. Böyle bir hizmet vermeleri demek de onların gerçekten seo uyumlu iş yaptıklarını göstermektedir.

Seo’nun aslında ne olmadığı ve nasıl yanlış tanıtıldığı, seo işinin doğrusunu ve bu en doğru şekilde yapan ajanasların hangileri olduğunu yukarda kısaca anlatmaya çalıştık. Bu bağlamda bundan sonra seo uyumlu bir web sitesi tasarlatmak istediğiniz takdirde yukarıda bahsettiğimiz bilgileri göz önünde bulundurmanız da fayda olacaktır.