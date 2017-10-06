Selimiye'de imam olmak

Selimiye Camisinde görevli imamlar serhattaki "mimari mühür" olarak nitelenen Türk - İslam mimarisinin zirvesinde görev yapmanın heyecanını yaşıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, 24 saat ziyarete ve ibadete açık Selimiye Camisi 2 müezzin ve 4 imamıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Cami ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Selimiye Camisinde görev yapan din görevlileri, duygularını AA muhabirine paylaştı.

Selimiye Camisi İmam Hatibi ve müezzini Yusuf Serenli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün camilerin birbirinden değerli olduğunu söyledi. Selimiye'de 6 yıldır görev yaptığını belirten Serenli, "Selimiye'nin farklı bir yeri var bizde. Hem Türkiye'mizde hem de dünyada tanınan bir eser. Sınırın mihenk taşları denirdi eskiden... Biz o görevi görüyoruz, sınırda. Dışarıdan gelecek her şeye karşı önce Selimiye karşılar insanları. İyilikle de gelse Selimiye, kötülükle de gelse Selimiye karşılar." diye konuştu.

Her sabah seher vakti Selimiye'ye büyük bir heyecanla girdiğini anlatan Serenli, şunları kaydetti:

"İster ezan okuyalım, ister namaz kıldıralım farketmiyor. Selimiye Camisinde görev yapma heyecanını hiçbir zaman yitirmiyoruz. Sabah namazından sonra tesbihat, zikirlerimiz ve günüyse sohbetlerimiz oluyor. Selimiye yaz kış her zaman dolu. 24 saat açığız. Ziyaret amacıyla birçok gruplar gelmeye başlar sabah namazından sonra kimine cami kimine dini anlamda sohbetler yapılır. Yatsıya kadar buradayız. Yazın 20 saat kışın ise 15 saatimiz cami içerisinde geçiyor. Sürekli cami içerisindeyiz böyle bir konumumuz var ve bundan da gayet memnunuz. Özellikle yaz dönemlerinde yurtdışından gelen birçok insan tanıyoruz. Özellikle ziyarete gelenlere tavsiyemiz Mimar Sinan'ı da Selimiye Camisini de kulaktan dolma bilgilerle tanımasınlar. Araştırsınlar, okusunlar."

"4 yıl önce ettiği duayı yaşıyor"

2014 yılı Dünya Kuran-ı Kerim Okuma birincisi, Selimiye Camisi İmam Hatibi Alpcan Çelik de Selimiye'nin Osmanlı'nın günümüze ulaşan zirve eserlerinden olduğunu ifade etti.

Mimar Sinan'ın Selimiye'ye çok emek harcadığını ve örnek bir eser bıraktığını anlatan Çelik, "Edirne Osmanlı'nın başkenti. Nice padişahlara ve sultanlara ev sahipliği yapmış bir medeniyet. Fatih Sultan Mehmet'in burada doğduğu rivayet edilir." dedi.

Çelik, Selimiye Camisinde 2 yıldır görev yaptığını ve bunun güzel bir duygu olduğunu kaydetti.

"Selimiye'de çalışmaya başlamadan 4 yıl önce, buraya gelip içeriye girmiştim, 'Rabbim belki bize bir ezan okumayı bize nasip eder, lütfeder' diye dua etmiştim" diyen Çelik, "Görev yapmak için ettiğim dua gerçekleşti. O duanın neticesinde Rabbim bize hem imamlık hem de müezzinlik nasip etti." diye konuştu.

"Ayrı bir heyecanla geliyorsunuz"

Selimiye Camisi İmam Hatibi ve Müezzini Erdal Albayrak da 24 yıldır din görevlisi olarak çeşitli camilerde görev yaptığını aktardı.

2003'ten bu yana Selimiye'de mesleğini icra ettiğini aktaran Albayrak, şöyle devam etti:

" 'Biz buraya layık değiliz', dediğimiz anlarda buranın görevi bize verildi. Bizde layıkıyla görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Diğer camilerde sabit bir cemaat vardır ancak Selimiye'de Manisa, Bursa, Çanakkale gibi ülkenin birçok yerinden hatta yurtdışından gelenlerle karşılaşabiliyoruz. Bize 'burada görev yapmak nasıl bir duygu?' diye sorduklarında. 'Sizleri gördük işte fark bu' diyoruz. Mimar Sinan'ın buraya vermiş olduğu manevi mimarlık da var. Onu burada her gün farklı bir şekilde yaşayabiliyoruz. Ayrı bir heyecanla geliyorsunuz, farklı şeyleri keşfedebiliyorsunuz Selimiye'de."

Albayrak, Selimiye'nin kolay ve kısa sürede anlatılamayacağını her insanın Mimar Sinan'ın ustalık eserini görmesi gerektiğini ifade etti.

Serenli, Çelik ve Albayrak, tüm meslektaşlarının Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı da kutladı.