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Selimiye Camisi'ne gelen turistler sayılıyor

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin ziyaretçi sayısı, Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün cami kapılarında yaptığı sayımla belirleniyor.

Selimiye Camisi'ne gelen turistler sayılıyor

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin ziyaretçi sayısı, Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün cami kapılarında yaptığı sayımla belirleniyor.

06 Haziran 2018 Çarşamba 13:52
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Selimiye Camisi'ne gelen turistler sayılıyor

EDİRNE

Mimar Sinan'ın ustalık eseri, eski payitahtın gözdesi Selimiye Camisi'nin ziyaretçi sayısı, Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü personelinin camilerin kapılarında yaptığı sayımla belirleniyor.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu,  yaptığı açıklamada, Selimiye Camisi'nin kapılarında turist sayımı yapıldığını söyledi.

Sayımın 12 gün boyunca süreceğini belirten Hacıoğlu, "Bu süre zarfında Selimiye Camisi'nin beş kapısında, ikişer kişiden toplam on personelimiz, 08.00-20.00 saatleri arasında camimize giren ve çıkanları, kadın ve erkek olarak sayıyor. Böylece 12 gün boyunca yapılan bu sayım bizim için hem aya hem yıla ölçü verecek. Bir bakış açısı verecek. Böylece yaklaşık Selimiye Camisi'ne kaç kişinin geldiği ön görüsü hakkında az çok bilgi sahibi olacağız." diye konuştu.

Hacıoğlu, turist sayısı ölçümünün birçok alana yardımcı olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve müftülüğü bilgilendirerek, yılda yaklaşık kaç kişinin geldiğini belirterek, buna uygun tedbirler alınması konusunda çalışma yapacağız. Daha da önemlisi bu çalışmadaki amacımız;UNESCO Kültür Mirası olan Selimiye'nin dünyada kaç kişi tarafından ziyaret edildiğinin üç aşağı beş yukarı ortaya çıkmasıdır.

Selimiye Camisi'ne gelen ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor. Bu yıl önceki yıldan, önceki yıl da ondan önceki yıldan daha fazla. Selimiye'ye 2016'da gelen ziyaretçi sayısı 1,5 milyon civarında, 2017'de, geçen yıl yaptığımız 12 günlük sayıma bağlı olarak bunu söylüyorum, 2 milyon civarındaydı. Bu yılki rakamın 2 milyonun çok üzerinde olmasını bekliyoruz."

Kadir Gecesi'nde 30 bin ziyaretçi hedefi

Selimiye Camisi'nin yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçi çekmesinin çeşitli faktörleri bulunduğunu vurgulayan Hacıoğlu, şunları aktardı:

"Bunlardan biri Selimiye'nin başlı başına kültür mirası olması. Bunun yanında İstanbul'a yakın bir yer olması. Edirne'de birlikte yaşam kültüründen kaynaklanan güler yüzlü insanların bulunması. Gastronomisinin iyi olması, ulaşımının iyi olması gibi sebepler Edirne'yi, dolayısıyla da Selimiye'deki ziyaretçi sayısını artırmaktadır. Ayrıca bu 12 günlük sayımı, iki cumartesi ve pazarı içine alarak yapıyoruz. Böylece hafta içi günleri ve hafta sonu yoğunlukları tespit edebileceğiz. Bu yıl 12'ye çıkarmamızın sebebi Kadir Gecesi'ni de içine alması. En son sayım yapacağımız gün Kadir Gecesi olacak. Kadir Gecesi'nde de 30 bin ziyaretçimizin Selimiye'yi ziyaret edeceğini düşünüyorum."

AA

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