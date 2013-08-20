Selde kaybolan iki kadından birinin cansız bedenine ulaşıldı

TRABZON



Trabzon'un Yomra ilçesinde dün etkili olan sağanak sebebiyle yaşanan selde kaybolduğu belirtilen iki kadından birinin cesedine ulaşıldı.



Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, ilçede etkili sağanak sonucu meydana gelen selde kaybolan iki kadından birinin cesedine ulaşıldığını, diğer kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede dün etkili olan sağanak nedeniyle sel afetinin yaşandığını, Taşdelen köyünde fındık toplayan iki kadının sel sularına kapılarak kaybolduğunu anımsattı.



Gece geç saatlere kadar süren arama çalışmalarının, sabah erken saatlerde yeniden başlatıldığını ifade eden Sağıroğlu, "Belediye makinelerinin çalışması sonucu bir vatandaşımızın toprak altındaki cesedine ulaşıldı, diğerini arama çalışmaları devam ediyor" dedi.



Yağışın etkisini yitirdiğini, yerini güneşli havaya bıraktığını belirten Sağıroğlu, kayıp kişiyi arama ve kapalı yollardaki çalışmaların rahatlıkla yürütüldüğünü sözlerine ekledi.



AFAD: "Mahsur kalan yaklaşık 500 vatandaşımız kurtarıldı"



AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'da yaşanan ve özellikle Yomra, Arsin, Araklı, Of ilçelerinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle AFAD koordinasyonunda bölgeye Trabzon İl AFAD'dan 17 personelin yanı sıra AKUT, UMKE, İl Özel İdaresi ve Belediye'ye ait araçların sevk edildiği belirtildi.



Açıklamada, "Yaşanan aşırı yağışlar sebebiyle mahsur kalan yaklaşık 500 vatandaşımız kurtarılırken, Yomra ilçesi Taşdelen köyünde kaybolan iki vatandaşımızdan birinin cansız bedenine arama kurtarma ekiplerimizce ulaşılmış olup, kayıp diğer vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Başbakanlık AFAD tarafından gelişmeler 7/24 takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.





AA