Selçuk Özdağ'dan Kadir Gecesi mesajı

HASRET DİLEK DELİER



MANİSA- Kadir Gecesi nedeniyle açıklamada bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ “Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı. Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Bu kutsal ve mübarek gecede Kur’an hakikatini anlamaya ve anlatmaya, hakikati duyurmaya, adaleti yüceltmeye, sevgiyi yaymaya, fazilet ve erdemin hak ve hakikatin yanında yer almaya, barış ve kardeşlik mesajını yaşatmaya Kur’an’ın inmeye başladığı günler kadar ihtiyacımız bulunmaktadır” diye belirtti.



HOŞGÖRÜ VE KARDEŞLİĞİ HAKİM KILMALIYIZ



Kadir Gecesi'nin sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gece olduğunu kaydeden Özdağ, “Dargınlıklara ve kırgınlıklara son vermek, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hakim kılmak için bu gece insanlara önemli fırsatlar sunmaktadır” ifadesinde bulundu.



KADİR GECESİ İNSANLIĞIN AHLAK VE FAZİLETE ÇAĞRILDIĞI BİR GECEDİR



Özdağ, Kadir Gecesi’nin Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı ve tüm insanlığın hakka hakikate, adalete, ahlak ve fazilete çağrıldığı mübarek bir gece olduğunu kaydederek sözlerine şöyle devam etti, “Kur’an-ı Kerim’i kendilerine rehber edinenler, adaletin, dürüstlüğün, doğruluğun, sadakatin, iffetin, hayanın temsilcileri olacaklardır. Ne zulmederler, ne de zalimin yanında yer alırlar. Lokmaları helaldir, sofralarında haram bulunmaz. Mazlumun, yetimin, garibin yar ve yardımcılarıdırlar. Allah’ın kendilerine verdiği imkanları başkalarıyla paylaşmayı bilen civanmertlerdir. Akrabayı, yoksulu, darda kalmışı gözetirler, incinseler de kimseyi incitmemeye çalışırlar. Tatlı dilli, güler yüzlü, her ağacın balı olurlar. Bir Ramazan boyu mukabele olarak okuduğumuz, dinlediğimiz yüce kitabımız Kur’an bu ahlaki değerleri bizlere tavsiye etmektedir. Ramazan ayının manevi ikliminde yaşayacağımız Kadir Gecesinin ülkemizde sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının kurulması, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesi, insani ve ahlaki meziyetlerin tüm toplumumuzda ve dünyada yaygınlaşmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, ülkemizin, tüm İslam aleminin ve Manisalı hemşerilerimiz olmak üzere tüm dünyaya sevgi ve barışın tesis edilmesine, birlik ve beraberliğimize ve hayra vesile olmasını temenni ediyorum.”



Hasret Dilek Delier - MANİSA