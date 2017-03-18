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Şehitler için ok attılar

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla Bursa'da düzenlenen etkinlikte okçular, tarihi surların üzerinden atış yaptı.

Şehitler için ok attılar

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla Bursa'da düzenlenen etkinlikte okçular, tarihi surların üzerinden atış yaptı.

18 Mart 2017 Cumartesi 14:21
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Şehitler için ok attılar

BURSA

Bursa'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Mart Şehitlerimizi Anma Kupası düzenlendi.

Yerkapı Bursalı Şüca Ok Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik, şehitler için edilen dua ile başladı. Daha sonra surların üzerine çıkan sporcular, meydandaki hedef tahtalarına ok attı.

İstanbul, Kocaeli, Kütahya ve Bursa'da faaliyet gösteren okçuluk kulüplerinin katılımıyla gerçekleşen anma kupası, 7'den 70'e birçok sporcunun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Yaklaşık 150 sporcunun 4 kategoride mücadele edeceği organizasyon gün boyu sürecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞEHİTLERçanakkaleOkBursaönce Vatan
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