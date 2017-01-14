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Şehit polisin emanetine arkadaşları sahip çıktı

İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla olası bir faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in bakımını üstlendiği sokak köpeği Zeytin'e meslektaşları sahip çıktı.

Şehit polisin emanetine arkadaşları sahip çıktı

İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla olası bir faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in bakımını üstlendiği sokak köpeği Zeytin'e meslektaşları sahip çıktı.

14 Ocak 2017 Cumartesi 12:29
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Şehit polisin emanetine arkadaşları sahip çıktı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İdris Yavuz, 2010 yılından bu yana İzmir Adliyesi C kapısında şehit polis Fethi Sekin ile görev yaptığını belirtti.

Görevi süresince Fethi Sekin'in sokak köpeği Zeytin ile dostluğuna yakından şahit olduğunu söyleyen Yavuz, Zeytin'in çok vefalı bir köpek olduğunu, çatışma anında dahi Fethi Sekin'i yalnız bırakmadığını dile getirdi.

Patlamanın ardından büyük korku yaşayan köpeğin o andan beri insanlardan kaçtığını söyleyen İdris Yavuz, terör saldırısı sonrası Zeytin'in 10 yıllık dostu olan şehit Sekin'den ayrı kalmasının hareketlerine de yansıdığını savundu.

Fethi Sekin'in şehit olması sonrası çok sayıda vatandaşın Zeytin'i sahiplenmek istediğini, sosyal medyada köpek için mama ve bağış kampanyaları düzenlendiğini ifade eden Yavuz, bu girişimlerin iyi niyetli olmasına rağmen şehidin mesai arkadaşlarını üzdüğünü kaydetti.

İdris Yavuz, şöyle konuştu:

"Şehidimizin cenaze töreninden sonra Zeytin'in medyada fotoğrafı çıkınca, İzmir'de birkaç kişi sahiplenmek istedi. Cuma günü ortadan kayboldu, 2 gün bulamadık. Bu sırada sosyal medyada mama ve bağış kampanyası düzenlenmesi de bizi yaraladı. Zeytin'i Küçükyalı'da bir klinikte bulduk. Hayvansever bir arkadaş bakımlarının yapılması için oraya teslim etmiş. 

Zeytin'in bakım ve kontrolleri zaten yapılıyor. Emniyet mensupları olarak ona sahip çıkıyoruz. Duyarlı vatandaşlarımızdan ricamız, onu yaşadığı yerden alıp götürmemeleri. Onun mutlu olduğu tek yer Adliye C kapısı. Görüp sevmek istiyorlarsa buraya gelsinler, sevsinler. Nöbet kulübemizi Zeytin'e tahsis ettik. Bundan sonra burada kalacak, birlikte aynı odayı paylaşacağız."

Şehit polis Sekin'in mesai arkadaşlarından Hasan Kıran da Zeytin'in kendilerine şehit emaneti olduğunu, onun tüm bakımlarının kendileri tarafından yapıldığını, kimsenin Zeytin için endişelenmesine gerek olmadığını söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sokak KöpeğiŞehit PolisŞehit Polis Fethi Sekin
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