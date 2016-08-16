Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda 'o gece'yi anlattılar

Darbecilere karşı mücadelede büyük yararlılık gösteren milli karateci Güvercin, Avcı ve Çiçek, şehit edilen kahraman astsubay Ömer Halisdemir'in hemşehrileriyle 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını paylaştı.

Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda 'o gece'yi anlattılar

Darbecilere karşı mücadelede büyük yararlılık gösteren milli karateci Güvercin, Avcı ve Çiçek, şehit edilen kahraman astsubay Ömer Halisdemir'in hemşehrileriyle 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını paylaştı.

16 Ağustos 2016 Salı 10:23
925 Okunma
Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda 'o gece'yi anlattılar

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'de adının verildiği meydanda düzenlenen programda, 15 Temmuz gecesi halkın darbecilere karşı direnişinde büyük yararlılıklar gösteren bazı vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca organize edilen "Tecrübe Konuşuyor: İçimizdeki Kahramanlar Projesi"nin Niğde'deki bölümü, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, darbe girişiminde bulunanların yaptıklarını bu millete hiç kimsenin yapmadığını söyledi.

Türk milletinin 15 Temmuz'da vatan hainlerine gereken cevabı verdiğini vurgulayan Peynircioğlu, "Bugüne kadar bu ülke çok darbe gördü ama hiçbiri 15 Temmuz akşamı kadar haince değildi. Bu teşebbüs, vatan hainliğinde en üst noktaya ulaştı ama Türk milleti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu vatan hainlerine gereken dersi verecektir." dedi.

Şehit astsubayın babası Hasan Hüseyin Halisdemir de Niğde toprağından çıkan Ömer Halisdemir'in, o hain darbeciyi bir kurşunla yıktığını hatırlattı.

Oğlunun, kahramanlığıyla Türkiye'nin huzurunu koruduğunu belirten Halisdemir, "Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Başbakanıma buradan selamlarımı gönderiyorum. Niğde'nin havaalanının bir an evvel yapılıp Ömer Halisdemir'in isminin verilmesini çok arzu ediyorum." dedi.

"Hiçbirimizde ölüm korkusu yoktu"

Darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlatan vatandaşlardan milli karateci Vildan Güvercin, vatan millet aşkıyla darbecilere karşı durduklarını ifade etti.

Güvercin, o gece sokağa çıktığında aklından şehit olmanın geçtiğini dile getirdi.

Askerin silahını tutarak onu vazgeçirmeye çalıştığı sırada çekilen fotoğrafıyla tanınan Turhan Avcı ise o askere ne söylediğini hatırlamadığını anlattı.

Evlerinden dışarı çıktıklarında akıllarında ölüm korkusunun olmadığına dikkati çeken Avcı, şöyle konuştu:

"Bize 'Darbe var' dediler, biz de 'Bu ülkede nasıl darbe olur?' diyerek sokağa indik. Mamak İlçe Teşkilatı'na vardığımızda bizimle birlikte 4 tank geldi. O sıra böyle bir kalabalık yoktu, yaklaşık 80 kişiydik. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Öyle bir mücadele içerisindeydik ki tankın önüne yatılıyor, üstüne çıkılıyor olmuyor ama hiçbirimizde ölüm korkusu yoktu."

"Haşhaşinin ne olduğunu orada bir daha anladım"

Uçakların havalanmaması için Akıncı 4. Ana Jet Üssü'ne giderek, beylik tabancasıyla çevredeki bir elektrik panosuna ateş edip kısa süreli elektrik kesintisi sağlayan Lütfi Çiçek de mıcırla dolu kamyon ve kepçelerle girip üste bulunan pisti kullanılamaz hale getirmeyi planladıklarını aktardı.

Akıncı 4. Ana Jet Üssü'ne, oradaki askerleri vatandaşlar olarak ikna edebilecekleri düşüncesiyle gittiklerini bildiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Kapıdaki nöbetçiler bizim gibi insanlardı. 'Onları bir şekilde ikna ederiz' diye düşünüyorduk ama kapıya vardığımızda şok olduk. Bizi İzmir'den gelen MAK timi karşıladı. Resmen robot gibi insanlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız haşhaşi diyor ya ben haşhaşinin ne olduğunu orada bir daha anladım."

Program, Dursun Ali Erzincanlı'nın Astsubay Ömer Halisdemir için yazdığı "30 Kuş" şiirini okumasıyla sona erdi. Katılımcıların, şiiri dinlerken duygulandıkları görüldü.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2016 10:24
Anahtar Kelimeler:
Tuğgeneral Semih TerziŞehitÖmer HalisdemirFETÖMilli Karateci Vildan GüvercinLütfi Çiçek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ