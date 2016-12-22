İstanbul

'daki

terör saldırısı

nda şehit olan çevik kuvvet polisi

Adem Serin

'in, saldırının düzenlendiği gece görevinin ardından

"kız istemeye"

gideceği belirtildi.





Şehidin Gaziantep'teki babaevini ziyaret eden Adem Serin'in mesai ve ev arkadaşı Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis okuluna başladıktan sonra şehidin kendisiyle evini paylaştığını anlattı.

Adem Serin'in yaklaşık bir ay sonra nişan yapmayı planladığını belirten Çoban, "Sabah ben işe çıktım. Zaten kendisi de çıkacaktı. Evden ayrılırken, akşam sözlüsünü isteyeceklerini söyledi. Hatta maça kadar da konuştuk. Ben Beşiktaşlıyım, sık sık arayıp maçı sordum." dedi.

Şehit arkadaşının, ailesinin bir miktar borcu bulunduğunu ve borcun bitmek üzere olduğunu, bu nedenle artık evlilik hazırlığına başlayabileceğini söylediğini aktaran Çoban, Adem Serin'in çok iyi ve yardımsever bir insan olarak hatırlanacağını dile getirdi.



Eyüp Sabri Çelik de Adem Serin'in ülkesini, vatanını, milletini seven, idealleri bulunan, kişilik sahibi bir insan olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Adem tam bir Türk polisiydi. Sporunu, ibadetini aksatmayan bir polisti. Kısa zaman oldu tanışalı ama hiç kötü günümüz yoktu. Onu hep güzel anacağız. Olay gecesi kız isteme durumları varmış. Ama şehadete erdiğini öğrendik. Onu kaybettiğimiz için üzgünüz. İnançlarına, hayallerine bağlı bir insandı. En büyük hayali, ailesine, vatanına, milletine hayırlı olmaktı. Etrafındaki herkese destek olurdu."

AA