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Şehit oğlunun kanlı bayrağı ve ayakkabısını yanından ayırmıyor

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Borsa İstanbul binası önünde göğsünden vurularak şehit edilen Fatih Satır'ın babası Turan Satır, oğlunun kanlı bayrağı ve ayakkabısını yanında taşıyor.

Şehit oğlunun kanlı bayrağı ve ayakkabısını yanından ayırmıyor

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Borsa İstanbul binası önünde göğsünden vurularak şehit edilen Fatih Satır'ın babası Turan Satır, oğlunun kanlı bayrağı ve ayakkabısını yanında taşıyor.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 15:11
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Şehit oğlunun kanlı bayrağı ve ayakkabısını yanından ayırmıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Borsa İstanbul binası önünde göğsünden vurularak şehit edilen Fatih Satır'ın babası Turan Satır, oğlunun kanlı bayrağı ve ayakkabısını yanından ayırmıyor.

Şehit babası Turan Satır, insanların rahata kavuşunca dar günleri asla unutmaması gerektiğini, kendisinin de 15 Temmuz'da yaşanan acıyı asla unutmayacağını anlattı.

"O gece 01.43'te beni aradı, 'Baba hakkını helal et. Ölmek var dönmek yok. Şehit olmadan geri dönmeyeceğim.' dedi. Ben de 'Oğlum şehit olmadan geri gelme.' dedim. Son kelimesi 'Sizi çok seviyorum.' Öyle insanları Allah vatanımızdan eksik etmesin. Bu gözyaşlarım duygu ve sevginin gözyaşıdır, asla üzülmüyorum.'' diyen Satır, oğlu ve diğer şehitlerle her zaman gurur duyduğunu dile getirdi.

Satır, şöyle devam etti:

''Eğer onlar o gece var olmamış olsaydı, biz burada oturamıyor olacaktık. Allah hepsinden razı olsun. Giderken önemli olan anılmaktır. Allah Türk annelerinden razı olsun. O gece altın gibi iman kuvvetli, helal süt emmiş insanlar çıktı da vatanı kurtardı. O gece dışarı çıkanların elinde silah yoktu. Dünyada hangi ülke, millet var ki silahsız şekilde tankın karşısına çıkıp silaha karşı göğsünü gere gere duracak? İnsan namusu, iffeti, vatanı, bayrağı için ölüyor. O gece hayatını kaybedenlerden Allah razı olsun. O gece şehitlerimiz darbecilere karşı dik durmasa şimdi biz burada rahat rahat oturamayacaktık. Bu yaşadıklarımı gelecek nesillere anlatmam lazım. Onun için daha çok yaşamak istiyorum.''

Borsa İstanbul'un işgaline ilişkin davanın sonuçlandığını hatırlatan Satır, ''Mahkeme bayağı süredir devam ediyordu ve sonuçlandı. Hepsine müebbet verildi. Ama şeriatın kestiği parmak acımaz. Bence idam olmalı.'' dedi.

"Kokusu burada"

Baba Satır, oğlunun darbe gecesindeki kanlı Türk bayrağı ve ayakkabısını saklandığını anlatarak, ''Bak ayakkabısına, kokusu burada. Bunun değeri asla biçilmez. O gece ayağındaydı. O bayrak kanıyla yıkanmış. Bu bayrağın üstünde halen kanı duruyor. İkisini de yanımdan ayırmıyorum. Nasıl ayırayım. Bana İstanbul'u versen bunu sana vermem. Kanı burada oğlumun verilir mi bu? Dünyayı versen yine vermem. Bu gözyaşları da mutluluk gözyaşlarıdır. Kimse başka bir şey zannetmesin.'' ifadelerini kullandı.

"Şehit ailelerine kötü davranan yetkilileri" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet edeceğini belirten Turan, sözlerini şöyle tamamladı:

''Aile bakanlığından bir yetkili -açık açık diyorum Cumhurbaşkanı da bunu duysun, bunları elemesi lazım- 'Sorunlu 15 Temmuz ailelerini çağırmayalım.' diyor. Sen bunu nasıl diyorsun? Hangi aile sorunlu? Sorunlu dahi olsa gideceksin yarasına merhem olacaksın. Ben sana, bu vatana can verdim. Canı bana ver, ben seni 40 yıl sırtımda taşıyayım. Verebilir misin?''

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖFatih Satır
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