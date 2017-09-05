Şehit oğlunun hatıralarıyla yaşıyor

KIRKLARELİ - Fırat Kalkanı Harekatı'nda geçen yıl şehit olan Göktan Özüpek'in annesi Sevim Özüpek, şehidin ablası Meltem ve eşi Merve Özüpek'in desteği ile evlerindeki bir odada şehidin hatıralarını sergiliyor.

Girişine şehit Özüpek'in resminin bulunduğu "Seni unutmayacağız şehidim" tabelası asılan odada, şehidin fotoğrafları, belgeleri, takdirnameleri, madalyası, üniforması, künyesi, şapkası, saati ve göbek bağı gibi birçok hatıra bulunuyor.

Yatağı, yastığı ve tavanı Türk bayrağı ile kaplanan Özüpek'in odasında, kendisine ait yaklaşık 200'e yakın hayatta iken kullandığı şahsi eşyaları ve kıyafetleri bulunuyor.

Odayı ziyaret edenler de anı defterine duygularını yazabiliyor.

Şehit annesi Sevim Özüpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüreğinin evlat acısıyla dolu olduğunu belirterek, oğlunun yaşadığı odayı bir müzeye dönüştürdüğünü ve acısını, evladının hatıralarıyla dindirmeye çalıştığını ifade etti.

"Evlat acısını öğrenemiyorsunuz"

Oğlunun odasına sık sık girdiğini dile getiren Özüpek, şunları söyledi:

"Her şeyi burada olduğu gibi ben inanıyorum ki kendisi de burada. Sadece onunla yaşamayı öğreniyorsunuz. Evladımın acısı gün ve gün daha fazlalaşıyor. Özlüyorsunuz, yanında olsun istiyorsunuz, sarılmak istiyorsunuz ama bu geçecek bir acı değil. Anne acısını, baba acısını, eş acısını onlarla zamanla yaşamayı öğreniyorsunuz ama evlat acısıyla yaşamayı öğrenemiyorsunuz, ben öğrenemiyorum."

Evladının acısını hatıralarıyla gidermek ve gelecek kuşaklara bir şeyler anlatabilmek amacıyla oluşturuğu müzeye herkesi davet eden Özüpek, bu vatanın kolay kazanılmadığını vurguladı.