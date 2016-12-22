İstanbul

'daki terör saldırısında şehit düşen polis memuru

Haşim Usta

'nın kızı Melis Usta'nın

Türk bayrağı

isteği yerine getirildi.

Anne ve babasının ayrı olması nedeniyle babasına hasret büyüdüğünü sosyal medya hesabından paylaşan lise öğrencisi Melis Usta'nın isteği üzerine Zaferiye Mahallesi'ndeki evlerinin önüne dev Türk bayrağı asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla iki gün önce gerçekleşen İstanbul Fatih Camisi'ndeki cenaze töreni sonrası annesiyle yaşadığı Keşan'a dönen Melis Usta'ya, Keşan Kaymakamı Nuri Özder kurum müdürleri ile taziye ziyaretinde bulundu.

Basın mensuplarının alınmadığı ziyarette Melis Usta'nın taziyeye gelenleri babasının polis şapkası ve polis yeleğiyle karşıladığı öğrenildi.

Bu sırada Melis Usta'nın isteği üzerine Keşan Belediyesi itfaiyesince Paşayiğit Caddesi'ne Türk bayrağı asıldı.

Bayrağın asılma anını sosyal medya hesabından, "Babamın bayrağını da astırıyorum Allah'ın izniyle... Bu şanlı Türk bayrağı dalgalandıkça senin kanın yerde kalmayacak babam" sözleriyle paylaşan Melis Usta, başka bir paylaşımında da babasına duyduğu hasreti dile getirmişti.

Babası şehit Haşim Usta'yı toprağa vermesi sonrası yaptığı paylaşımda Melis Usta, duygularını şöyle ifade etmişti:

"Canım babam benim. Bugün seni Allah'ın izniyle toprağa da verdik. Ayakta durmaya çalıştım babam. Mezarına toprak attırdılar babam, gücüm yetmedi. Sen ne kalbi güzel, ne fedakar, ne içinde vatan sevgisi olan mesleğine aşık birisin. Sen beni her zaman görüyormuşsun. Bazen sen bir kuş olup bazen de bir kelebek olup beni gözetliyormuşsun. Beni böyle teselli ettiler babam. Şehitler ölmez vatan bölünmez...

'Sen şehit kızısın' dediler 'başını önüne eğme sağlam ol' dediler. 'Baban seçilmiş insan' diyorlar 'Herkese nasip olmaz şehit olmak' diyorlar. Haklılar baba da ben seni 8 yaşımda tanıdım, şu an 16 yaşındayım, seni tam 8 yılda 5 kere gördüm, Allah'ım senin yanına gelebilmemi nasip etsin. Bugün öyle güzel uğurlandın ki babam senin için insanlar sokakta durup selam verdiler. Mekanın cennet, hakkım helal olsun. Seni çok seviyorum babam, iyi ki benim babamsın."

AA