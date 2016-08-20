Şehit Kantarcı'nın hayali yetimhanenin temeli bayramda atılacak

İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Çengelköy'de şehit olan Halil Kantarcı'nın adına Sri Lanka'da inşa edilecek yetimhane için 15 gün önce başlatılan kampanya, Diyarbakır'dan bir hayırseverin 45 bin liralık yardımıyla tamamlandı.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek ve Kantarcı'nın arkadaşları olarak yetimhane hayalini gerçekleştirmek için 15 gün önce kampanya başlattıklarını anımsattı.

Kampanyanın, Diyarbakır'dan bir hayırseverin verdiği 45 bin liralık destekle tamamlandığını belirten Özdal, şöyle konuştu:

"Proje toplamda 350 bin Türk lirasına gerçekleştirilecek. Diyarbakır'dan gelen destek, bu milletin birliğine, bütünlüğüne, İslam kardeşliğine ve doğu-batı arasına kimsenin nifak sokamayacağının işaretidir. Bu vesileyle tüm bağış yapanlara ve bu projeyi beraber yürüttüğümüz sivil toplum kuruluşlarına, destek ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ederiz."

Kızılay'ın verdiği altını yetimhane için bağışladı

Özdal, yurt genelinden olduğu kadar yurt dışından da kampanyaya çok sayıda yardımseverin katkı sağladığını aktardı.

Gaziantep'den de Osman Hacıoğlu'nun, Türk Kızılayı'nın, düzenli kan bağışından dolayı kendisine verdiği altını yetimhane için bağışladığını dile getiren Özdal, "Hayırsever Hacıoğlu, altının yanına bıraktığı notta, 'Yaklaşık 10 yıl kan vererek aldığım bu madalya evimin vitrinini süsleyeceğine Halil Kantarcı kardeşimin adını taşıyan yetimhaneye varsın. Bir yetimin ayak bastığı eşiğinde taş olsun. Bu şeref bana yeter. Ümmetin yetimleri bize emanet.' yazmış." diye konuştu.

Yetimhane için Müslüman nüfusun azınlık olmasından dolayı Sri Lanka'yı seçtiklerini aktaran Özdal, şu bilgileri verdi:

"Yetimhane, başkent Kolombo'ya 100 kilometre uzaklıktaki Watadeniya bölgesinde 23 dönümlük bir araziye inşa edilecek.Kurban Bayramı yardımlarının ulaştırılması ve yetimhane projesi için bir ekip oluşturduk. Bayramda Sri Lanka'da olacaklar. Şehit Halil Kantarcı Yetimhanesinin temeli Kurban Bayramı'nda atılacak. 8 ayda tamamlanması planlanan proje daha sonra yetimhaneye teslim edilecek."

Halil Kantarcı

Halil Kantarcı, darbe girişimi gecesinde olduğu gibi 28 Şubat'ta da mücadele için ön saflarda yer aldı. Henüz lise ikinci sınıf öğrencisiyken 16 yaşında hapse giren Kantarcı, idamla yargılandı.

Yaşadıklarına rağmen davasından taviz vermeyen Kantarcı, 9 yıl süren yargılamanın ardından beraat etti.

Kantarcı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy'de şehit oldu.