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Şehit Halisdemir'i ebruyla resmetti

Kültür ve Turizm Bakanlığı ebru sanatçısı Meral Bıyık, darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in portresini ebru sanatıyla yaptı.

Şehit Halisdemir'i ebruyla resmetti

Kültür ve Turizm Bakanlığı ebru sanatçısı Meral Bıyık, darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in portresini ebru sanatıyla yaptı.

31 Ekim 2016 Pazartesi 14:10
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Şehit Halisdemir'i ebruyla resmetti

 Kültür ve Turizm Bakanlığı ebru sanatçısı Meral Bıyık, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in portresini ebru çalışmasıyla resmetti.

Bıyık, Türk bayrağı fonunda çizdiği şehit Ömer Halisdemir'in resmini, sosyal medya üzerinden açık artırmayla satışa sunacağını söyledi. Çalışmanın, 20 gün yayınlayacağını belirten Bıyık, ilgilenenlerin Facebook'ta bulunan "Niğde Kültür ve Sanat Derneği - Meral Bıyık" sayfasına teklif verebileceğini kaydetti.

Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin akışını değiştirdiğini vurgulayan Bıyık, şöyle konuştu:

"Şehidimiz Ömer Halisdemir'i bir nevi ölümsüzleştirmek için ebrunun üzerine resmini yaptım. Akkase tekniğiyle Türk bayrağını yaptıktan sonra üzerine Halisdemir'in resmini çizdim. Yaptığım bu çalışmayı sosyal medya üzerinden, Facebook sayfam olan 'Niğde Kültür ve Sanat Derneği - Meral Bıyık'ta açık artırmayla satışa sunacağım. Elde ettiğimiz geliri de şehidimizin memleketi Çukurkuyu beldesinde faaliyet gösteren Çukurkuyu Sosyal Yardımlaşma Derneğine vererek, buranın gelişmesine katkı sunmak istiyorum."

"Her fırça darbesi, düşen bir damla kanı temsil ediyor"

Eseri ortaya çıkarırken hissettiği duyguları da paylaşan Bıyık, şunları anlattı:

"Türk bayrağını yaparken yaşamasam da geçmişe dönmüş oldum. O bayrağın ne şartlar altında göklere çıktığını, zorluklarını bir nevi hissettim. Benim için her fırça darbesi, düşen bir damla kanı temsil eder. Şehidimizin resmini yaparken de darbe günü gözümün önüne geldi. Halisdemir'in kendi amirini büyük bir cesaretle vurması, çocuklarını ve milletimizin çocuklarını düşünerek canını vermesi, o duyguları yanında olup yaşamasam bile hissettim."


AA

Son Güncelleme: 31.10.2016 14:11
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Kültür Ve Turizm Bakanlığı Ebru Sanatçısı Meral BıyıkAnkaraPiyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer HalisdemirÖmer Halisdemir
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