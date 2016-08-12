Şehit düşmeden önce şehit ailelerine anlamlı bağış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan özel harekat polisi Birol Yavuz'un, olaydan kısa süre önce Cizre'de görevliyken yaralanınca kendisine ödenen parayı, şehit arkadaşlarının ailesine bağışladığı öğrenildi.

Özel harekat polisi Birol Yavuz'un eşi Hatice Yavuz, yaptığı açıklamada, eşinin FETÖ'nün darbe girişiminden önce Erzincan'da geçici görev yaptığını anlattı.

Eşinin Ramazan Bayramı'nda Erbaa'ya geldiğini ve o zaman görüştüklerini aktaran Yavuz, "Olaydan bir gün önce telefonda konuştuk. O zaman Cizre'de görev yaparken yaralanınca gazi parası aldığını, şehit düşen arkadaşlarının ailelerine o parayı bağışlamak istediğini söyledi. Ben de 'Niyetin nasılsa öyle yap' dedim. Parayı şehit arkadaşlarının ailesine vermişti." ifadelerini kullandı.

"Devletimizin, vatanımızın bize ihtiyacı var"

Eşinin Cizre'deki şehit düşen arkadaşlarından çok etkilendiğini ifade eden Yavuz, "Cizre'de 2,5 ay görev yaptı. Yaralandığı zaman ben 'Birol, özel harekata devam edecek misin?' diye sormuştum. 'Ben yapmayacağım, o yapmayacak, kim yapacak' dedi. Devletimizin vatanımızın bize ihtiyacı var. Ben nasıl özel harekatı bırakayım, düşünmüyorum' dedi. Bana 'sen bırakmamı ister misin?' diye sordu. 'Sen de özel harekatçı ruhu var' demiştim. Mesleğini severek yapıyordu. Her ana böyle evlat doğuramıyor." diye konuştu.

16 yıldır evli olduklarını belirten Yavuz, 15 yaşında Cemrenur, 11 yaşında Zeynep ve 7 yaşında Kübra isminde 3 kızlarının olduğunu, evlilik döneminde eşinin görevleri nedeniyle çok ayrı kaldıklarını anlattı.

Yavuz, "Rabbim onun gibi ölümü bana nasip eder inşallah. Ona layık eş, ona layık çocuklar olur inşallah. Sadece yokluğu üzüyor. Derdi veren Rabbim sabrını verir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.