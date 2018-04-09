Şehit çocuklarının hayali gerçek oldu

Ordu Valisi Seddar Yavuz, şehit özel harekat polisi Yalçın Yamaner'in iki kızının hayalini gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Hayallerime Ortak Ol" projesi kapsamında şehit çocukları ve yetimlerin hayalleri ve arzularını öğrenmek üzere kendilerine mektup gönderen Vali Yavuz, gelen cevaplara göre istekleri yerine getirmeye başladı.

Vali Yavuz, 15 Ocak 2016'ta Siirt'te terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda şehit düşen polis memuru Yamaner'in çocukları Begüm Erva ile Betül Esma'nın hayali olan "Söz" dizisi oyuncularıyla tanışma isteğini gerçeğe dönüştürdü.

Dizinin çekimlerinin yapıldığı İstanbul Şile'deki seti ziyaret eden Begüm Erva ve Betül Esma, sevdikleri oyuncularla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Betül Esma ve Begüm Erva, oldukça heyecanlı ve mutlu olduklarını belirterek, hayallerini gerçekleştiren Vali Yavuz'a teşekkür etti.

Şehit eşi Hacer Yamaner ise dizi başladığından bu yana kızlarının, oyuncularla tanışma isteği olduğunu kaydederek, "Sayın Valimizin mektubu, kızlarımı hayaline kavuşturdu. Bizleri yalnız bırakmayan ve destek olan Valimiz Sayın Seddar Yavuz'a kızlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

" Onların sevinci ve mutluluğu bizlerin de sevinci ve mutluluğudur"

Vali Seddar Yavuz da vatan için bedel ödeyen şehitler ve gazilere çok şey borçlu olduklarını vurgulayarak, şehitlerin ailelerinin kendilerine emanet ve başlarının tacı olduğunu belirtti.

Proje doğrultusunda şehit ve yetim çocukların hayallerini gerçekleştirmeye başladıklarını aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın bu hayalini gerçekleştirmekten çok mutlu olduğumu özellikle belirtmek isterim. Onların sevinci ve mutluluğu bizlerin de sevinci ve mutluluğudur. Ordu'da şehit çocuklarımızın ve yetimlerimizin istek ve hayallerini yerine getirmeye devam edeceğiz."