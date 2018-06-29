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Şehit bandocuların enstrümanları müzede sergileniyor

Bölücü terör örgütü PKK'nın 22 yıl önce Tunceli'de düzenlediği canlı bombalı saldırısında şehit olan jandarma bandosu personelinin enstrümanları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisindeki müzede sergileniyor.

Şehit bandocuların enstrümanları müzede sergileniyor

Bölücü terör örgütü PKK'nın 22 yıl önce Tunceli'de düzenlediği canlı bombalı saldırısında şehit olan jandarma bandosu personelinin enstrümanları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisindeki müzede sergileniyor.

29 Haziran 2018 Cuma 14:49
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Şehit bandocuların enstrümanları müzede sergileniyor

Bölücü terör örgütü PKK tarafından 22 yıl önce Tunceli'de düzenlenen canlı bombalı saldırıda şehit olan jandarma bandosu personelinin enstrümanları müzede sergileniyor.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisindeki müzenin bir bölümü, 30 Haziran 1996'da Tunceli Cumhuriyet Meydanı'ndaki bayrak törenine yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerin fotoğraflarına ve kullandıkları müzik aletlerine ayrıldı.

Atatürk Parkı'ndaki törende, hamile görünümü verilen canlı bombanın üzerindeki bomba düzeneğini patlaması sonucu şehit olan Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı Jandarma Bandosu personelinden Astsubay Kıdemli Başçavuş Önder Yağmur, Astsubay Kıdemli çavuşlar Cafer Akıncı, Hakan Akyar ve Ali Alıç ile erler Celal Hatil, Ahmet Yayman, İbrahim Sever ve Yusuf Yıldırım'ın fotoğraflarıyla öz geçmişleri, kullandıkları enstrümanların yanında bulunuyor.

Jandarma bandosuna yönelik "ilk ve tek saldırı" olarak tarihe geçen ve 26 askerin de yaralandığı olayın büyüklüğünü, sergilenen bando enstrümanlarının durumu ortaya koyuyor.

Hain saldırının ardından alandan toplanan ve Jandarma Sahil Güvenlik Akademisine getirilen müzik aletleri, hala o günün izlerini taşıyor.

Aralarında saksafon, klarnet ve trompetin bulunduğu kullanılamaz hale gelen müzik aletleri, saldırının şiddetini gözler önüne seriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Jandarma Ve Sahil Güvenlik AkademisiŞehit Bandocular
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