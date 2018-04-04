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Şehit annesi kendisine hakaret eden otobüs şoförünü affetti

Adana'da yaşayan şehit annesi Tura, bindiği otobüste kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otobüs şoförü Güngör'ü affettiğine ilişkin dilekçeyi mahkemeye vererek davasından vazgeçti.

Şehit annesi kendisine hakaret eden otobüs şoförünü affetti

Adana'da yaşayan şehit annesi Tura, bindiği otobüste kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otobüs şoförü Güngör'ü affettiğine ilişkin dilekçeyi mahkemeye vererek davasından vazgeçti.

04 Nisan 2018 Çarşamba 15:49
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Şehit annesi kendisine hakaret eden otobüs şoförünü affetti

Adana'da yaşayan şehit annesi Zübeyde Tura, bindiği otobüste ücretsiz ulaşım kartını gösterip şehit annesi olduğunu belirtmesine rağmen kendisinden 2,5 liralık ücreti isteyerek hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen otobüs şoförü Eren Güngör'ü affetti.

Adana Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, olay duyulur duyulmaz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın şehit annesi Tura’yı telefonla aradığı, Vali Mahmut Demirtaş ile Adana Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Zeynel Abidin Koç'un da aileyi ziyaret ettiği hatırlatıldı.

"Şehidimizin annesinin tavrı ders niteliğindedir"

Müdürlük olarak olayla ilgili davaya müdahil olunduğu ifade edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Ancak bugün itibarıyla şehidimizin annesi Zübeyde Tura bir anne olarak, alicenaplık göstererek, kendisine hor ve hakir davranan genç şoförü, şoförün büyük pişmanlık ve üzüntü duyduğunu belirtmesinin ardından affettiğini ve ilgili mahkemeye dilekçe vererek davasından vazgeçtiğini belirtmiştir. Yüce gönüllülük gösteren, şehidimizin annesinin bu örnek tavrı, ders niteliğindedir. Bu elim hadisenin, henüz şehitlik mertebesinin önemini kavrayamamış ve şehit ailelerimize olan vefa borcunu yüreğinde hissedememiş olanlara bir mesaj olmasını temenni ediyoruz."

Açıklamada, anne Tura ile eşi Ahmet Tura'nın Müdür Koç'u makamında ziyaret ettiği de belirtildi.

Öte yandan anne Tura'nın 2 Nisan'da davanın görüldüğü 11. Asliye Ceza Mahkemesine şikayetten vazgeçme dilekçesi verdiği öğrenildi. Tura dilekçede, "Sanığın ailesiyle ve kendisiyle bizzat yanına gelip af ve özür dilemesi, pişman olduğunu söylemesi nedeniyle şikayetimden vazgeçiyorum. Davaya da katılmak istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

İmza saati özellikle 12.33 olarak belirlenmişti

Adana'da 13 Şubat'ta elindeki kartı göstererek otobüse binen ve şehit annesi olduğunu belirten yolcu Zübeyde Tura'dan ısrarla 2,5 liralık ücreti isteyen özel halk otobüsü şoförü hakkında olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından inceleme başlatılmış, devlete yönelik aşağılayıcı ve hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürülen şoför tutuklanmıştı.

Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından toplam 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan şoför Eren Güngör'ün avukatı tutuklama kararına itiraz etmişti.

İtiraz dilekçesini değerlendiren Nöbetçi Adana 2. Sulh Ceza Hakimi, Güngör'ün bağlı bulunduğu kolluk birimine her gün saat 12.33'te giderek, "Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı." dizelerinin yer aldığı İstiklal Marşı'nın 6. kıtasının yazılı bulunduğu tablo önünde olacak şekilde imza atması şartı ile adli kontrol kararıyla tahliyesine hükmetmişti.

İmza saatini 12.33 olarak belirleyen hakimin, hakarete maruz kalan kadının oğlunun şehit düştüğü Bingöl'ün 12 olan plaka kodu ile olayda şehit düşen 33 askeri göz önünde tuttuğu belirtilmişti.

Halk otobüsü şoförü Güngör de daha sonra şehit annesi Tura'yı merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek özür dilemişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaZübeyde Tura
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