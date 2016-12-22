BALIKESİR

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Kaymakamlığınca, ekim ayında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Er Erkan Özdemir'in ailesine ev aldı.

Evin tapusunun aileye teslimi sırasında konuşan Kaymakam Tuncay Sonel, atandığı Kadıköy Kaymakamlığı görevine başlamadan önce şehit ailesine verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Şehit yakınlarını, gazileri ve engellileri "baş tacı" olarak gördüklerini belirten Sonel, "Bu ülke için canlarını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Evlatlarını bu ülkenin birliği ve güvenliği için şehit veren ailelerimiz için de ne yapsak az." dedi.

AA