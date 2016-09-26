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Şehir stresinden kaçıp "hindi çobanı" oldu

Tekirdağ'da önceden inşaat malzemeleri satarak geçimini sağlayan Adem Darıcı, şehrin keşmekeşliğinden sıkılınca 5 yıl önce köyüne yerleşerek baba mesleği hindi yetiştiriciliğine atıldı.

Şehir stresinden kaçıp "hindi çobanı" oldu

Tekirdağ'da önceden inşaat malzemeleri satarak geçimini sağlayan Adem Darıcı, şehrin keşmekeşliğinden sıkılınca 5 yıl önce köyüne yerleşerek baba mesleği hindi yetiştiriciliğine atıldı.

26 Eylül 2016 Pazartesi 13:13
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Şehir stresinden kaçıp

 Şehir ve iş hayatının stresinden bunalıp 5 yıl önce köyüne dönerek hindi yetiştiriciliğine başlayan Tekirdağlı Adem Darıcı, çok sevdiği işinde hem ekmek parası kazanıyor hem de kırlarda "hindi çobanlığı" yaparak huzur buluyor.

İnşaat malzemeleri ve hırdavat işinden 15 yıl ekmeğini kazanan 45 yaşındaki Adem Darıcı, veresiye, senet tarihi takibi ve iş yetiştir kaygılarından sıkılınca köyüne yerleşmeyi düşündü.

Ailesinin de bu fikrini desteklemesiyle Tekirdağ merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Ferhadanlı köyüne 5 yıl önce yerleşen Darıcı, çocukluğundaki "hindi çobanlığı"nı köy yaşamında ekmek kapısı olarak belirledi.

İşe bin hindiyle başlayıp hayvan sayısını yıldan yıla artıran ve 5 yıldır "hindi çobanlığı" yapan Darıcı, bugün 2 bin hindilik bir sürüye sahip.

Ailesi köyde yaşayan 3 çocuk babası Darıcı, yılın 5 ayını hindilerini yetiştirdiği merada traktör römorkuyla oluşturduğu barakada geçiriyor.

Darıcı, yetiştiriciliği meşakkatli olmasına rağmen kendi deyimiyle "akıl ve ruh sağlığının ilacı" doğayla iç içe olmasına vesile olan hindilere "çobanlık" yapmaktan çok mutlu.

Yetiştirdiği hindileri satarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışan Darıcı, "hindi çobanlığı"nı ve hindilerle geçen bir gününü AA muhabirine anlattı.

Darıcı, beş yıl önce son verdiği şehir yaşamını hindileri sayesinde hiç özlemediğini ifade ederek, "Baba mesleğimin bir gün ilaç gibi geleceğini hiç akıl etmezdim." dedi.

Haziran ayından itibaren 5 ay süreyle merada hindilerini beslediğini anlatan Darıcı, şöyle sürdürdü:

"Daha önce inşaat malzemeleri satıyordum. İnşaat sektöründe sıkıntı olması ve şehir hayatından bıktığım için köye yerleştim. Hindicilik mesleğini seçmemdeki etken, baba mesleğimiz olması, babam yıllardır bu işi yaptı. Hindi çobanlığını severek yapıyorum. Artık şehir hayatından, şehrin yoğunluğundan sıkıldığım için kırlarda dolaşmaya özlem duyuyordum. Hindilerin otlayışını seyretmek insana mutluluk veriyor. Kasım ayına kadar hindilerimizi burada doğal ortamda beslemeye devam edeceğiz. Bizim seyyar römorkumuz var, içinde erzağımız, yatağımız var, onun içinde de kalıyoruz."

"Burada hindilerle birlikte yatıp kalkıyoruz"

"Hindiler korkmasın" diye geceleri hayvanlarla dışarıda kaldığını dile getiren Darıcı, mesleğinin inceliklerini paylaşarak, "2 bin hindim var ama bunları beslemek hiç zor olmuyor. Hindiler yavruyken onları kim besliyorsa, hindiler ona alışıyor, onun peşinden gidiyor. Hindileri beslemenin hiçbir zorluğu yok sadece arkadan bir arkadaş gelerek arkadaş kalan hasta veya sakat hindileri alıyor. Hindiler nisan ayında alınmaya başlıyor. Hayvanları iyi beslediğiniz zaman 5 ayda bir hindi yetişiyor." diye konuştu.

Darıcı, 5 ay emek vererek büyüttüğü hindileri zor olsa da İstanbul'dan ve çevre illerden gelen tüccarlara sattığını sözlerine ekledi.


AA

Son Güncelleme: 26.09.2016 13:14
Anahtar Kelimeler:
Hindi YetiştiriciliğiHindi çobanlığıHindi
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