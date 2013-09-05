Şehir içi hız limiti 50 kilometre

ANKARA





Emniyet Genel Müdürlüğü, şehir içi hız düzenlemesiyle ilgili çalışmaların devam ettiği, düzenlemede UKOME ve İl Trafik Komisyonlarınca hız arttırımı yapılabilecek yolların niteliklerinin ve yeni hız üst limitlerinin belirlendiği, çalışma sonuçlanana kadar mevcut hız limitinin 50 kilometre olarak devam ettiğini bildirdi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında hız sınırının artırılmasına yönelik haberlerin yer aldığı ve kamuoyunda "tüm yerleşim yerlerinde hız limitlerinin 90 kilometreye çıktığı" yönünde yanlış bir algının oluştuğu belirtildi.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yerleşim yerlerindeki hız limitlerinin 50 kilometre olarak belirlendiği hatırlatılan açıklamada, "Bu hız limitleri, illerdeki Ulaşım Koordinasyon Merkezleri (UKOME) veya İl Trafik Komisyonlarının kararıyla otomobiller için 20 kilometreye kadar (50+20=70) arttırabilmektedir" bilgisine yer verildi.

Mevcut düzenlemede UKOME ve İl Trafik Komisyonlarının şehir içi yerleşim yerlerindeki tüm yollarda hız limitlerini artırma yetkisinin bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yeni düzenlemede, yerleşim yerlerindeki hız limiti 50 kilometre olarak devam ettirilmekle birlikte UKOME ve İl Trafik Komisyonlarına verilen 20 kilometre hız limiti artırma yetkisinin, bazı yollarda 32 kilometreye kadar arttırılması (50+32=82) öngörülmektedir" ifadesi yer aldı.

Açıklamada hız limitinin yükseltilebileceği yolların özelliklerine ilişkin ise şunlar kaydedildi:

"Yerleşim yeri içinden geçen bölünmüş devlet ve il yolları, belediyelerin yapım ve bakımdan sorumlu olduğu, taşıma kapasitesi yüksek, can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alındığı, yaya geçitlerinin alt ve üst geçişlerle sağlandığı bölünmüş karayollarıdır. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakla ilgili olarak Karayolları Trafik Yönetmeliğinin yürürlüğünden sorumlu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri beklenmektedir. Dolayısıyla şehiriçi hız düzenlemesi ile ilgili çalışmaların devam ettiği, düzenlemede UKOME ve İl Trafik Komisyonlarınca hız arttırımı yapılabilecek yolların niteliklerinin ve yeni hız üst limitlerinin belirlendiği, çalışma sonuçlanana kadar mevcut hız limitinin 50 kilometre olarak devam ettiği, trafik levhalarında belirtilen hız limitlerine uyulması gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur."