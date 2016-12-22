İstanbul

'daki terör saldırısında şehit düşen polis memuru

Hüseyin Akyüz

'ün ikizi Hasan Akyüz, polis olmak istediğini belirterek, "Rabbim inşallah bana da şehit olmayı nasip eder." dedi.

Nilüfer ilçesi Alaattinbey Mahallesi'ndeki evlerinde taziyeleri kabul eden Karabük Üniversitesi öğrencisi Hasan Akyüz (24), polislik sınavına kardeşiyle beraber girdiklerini söyledi.

Sınavda başarısız olduğunu, ikiz kardeşinin ise sınavı kazanarak polis okuluna gittiğini ifade eden Akyüz, şunları belirtti:

"Ben de üniversiteyi kazandım. Üniversite bitince tekrar beraber oluruz, omuz omuza beraber oluruz diyordum. Nasip olmadı. Hayallerimiz yarım kaldı. Rabbim nasip kısmet ederse kardeşim gibi ben de polis olmak istiyorum. Rabbim inşallah bana da şehit olmayı nasip eder. Çünkü şehit olan bir insana bu kadar değer verildiğini ben hiç görmedim. Kardeşim adına çok gururluyum, mutluyum ki, o Peygamber Efendimizin yoldaşı oldu. Bundan daha güzel gurur verici bir şey olamaz."

Şehidin babası Nizam Akyüz de patlama olduğu haberini duyunca telefonla oğlunu aradığını, kendisine ulaşamayınca İstanbul'a gittiğini anlattı. Oğlunun daha önce de maçlarda görev yaptığını aktaran baba Akyüz, şu değerlendirmede bulundu:

"O akşam da görevli olduğunu biliyordum. Patlama olduğu haberini duyunca telefona sarıldık, ulaşamadık. Ulaşılmayınca hemen arabaya binip İstanbul'a yola çıktık. Gidelim gözümüzle görelim istedik. Olaydan dolayı da bir geçmiş olsun diyelim istedik. İstanbul'a gidince çevik kuvvete gittik, 'Hüseyin nerede?' diye sorduk. Görevde dediler. Hastaneleri arıyoruz. Meğer çocuğumuz şehit olmuş bize söylemiyorlar. Sonradan şehit olduğunu orada duyduk öğrendik."

"Peygamber Efendimize komşu olma diyemedim"

Oğluyla daha önce şehitlikle ilgili konuştuklarını da belirten Akyüz, şöyle dedi:

"Her gün bir yerde bomba patlıyor, bir yerde polis şehit oluyor haberlerini duyunca 'Bu sıra bizim oğlumuza da gelir mi?' düşüncesi her zaman içimdeydi kendisine de bunu söyledim. Ona 'Oğlum böyle bir düşüncem var, keşke sen bu mesleği seçmeseydin, geceleri rahat yatamıyorum' dedim. Bana, 'Baba 3 polis amcam var, bunlara bir şey oldu mu?' dedi. 'Ben şehit olurum, ben Peygamber Efendimize komşu olacağım. Neden korkuyorsun ölürsem şehit olurum' dedi. Öyle deyince daha bir şey diyemedim. 'Sen şehit olma, Peygamber Efendimize komşu olma' diyemedim."

"Biz vatanımız için, milletimiz için her zaman şehit olmaya hazırız" sözlerine yer veren Akyüz, "Hepimiz vatanımıza kurban olalım, şehit olalım. Ama böyle hainleri de devletimiz assın, gereken cezayı versin. Benim evladım vatan için, millet için, din için şehit odu. Bu bizim için gururdur, şereftir ama bunu yapanın cezası da yanına kalmasın. Vatan için ölmek bizim için bir şereftir. Çocuğumuz buna nail oldu." ifadesini kullandı.

AA