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Savaştan kaçtı beyin tümörüyle savaşıyor

Suriye'deki iç savaş nedeniyle 4 yıl önce Türkiye'ye sığınan Elcasim ailesi, 4. bebek sevincini yaşarken, annenin rahatsızlığı ile sarsıldı.

Savaştan kaçtı beyin tümörüyle savaşıyor

Suriye'deki iç savaş nedeniyle 4 yıl önce Türkiye'ye sığınan Elcasim ailesi, 4. bebek sevincini yaşarken, annenin rahatsızlığı ile sarsıldı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:27
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Savaştan kaçtı beyin tümörüyle savaşıyor

Suriye'deki iç savaş nedeniyle 4 yıl önce Türkiye'ye sığınan Elcasim ailesi, 4. bebek sevincini yaşarken, annenin rahatsızlığı ile mücadele ediyor.

İzzettin Elcasim (41), günlerce baş ağrısı nedeniyle yataktan kalkamaz hale gelen eşi Havle Elcasim'i (35), hastaneye götürünce gözün arkasında 2 santimetre 4 milimetre büyüklüğünde bir tümör olduğu haberini aldı.

Suriye'den Ömer (11), Emir (8) ve Yusuf (5) ile savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Elcasim, ailesi geçen yıl aralarına katılan bebeğe de Murat ismini verdi.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de fayans, mermer işiyle uğraştığını, nakkaş olduğunu anlatan Elcasim, 4 sene önce ülkesindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye geldiğini dile getirdi.

"Ülkemde savaş var. Ailem için korkuyordum. O yüzden Türkiye'ye geldik. İstanbul'da da işime devam ettim." diyen Elcasim, yaklaşık 2 sene önce eşi Havle'nin başının çok ağrımaya başladığını, ilk önce kulağında sıvı, iltihap teşhisi koyulduğunu ifade etti.

Eşinin baş ağrılarının geçmediğini, 4. çocuklarına hamileliği boyunca yataktan çıkmadığını aktaran Elcasim, şunları söyledi:

"Sürekli kusması vardı. Gözü şişti. Doktor, gebelikten kaynaklandığını söyledi. 1 ay, 2 ay, 3 ay kustu, başı ağrıdı. Gitmediğimiz doktor kalmadı. Gözünde hiç beyaz yer kalmadı, kapkara oldu. 85 kilodan 45 kiloya düştü. Doğumdan sonra Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittim. Kulak, burun, boğaz doktoru muayene etti. MR çekildi. 'Beyinde tümör var' dedi. Tümör ne? Ben bilmiyorum ki. Türk arkadaşıma sordum, 'kanser' dedi. Kafam döndü, ben düştüm. Doktor, profesörlere sordu. 'Gama Knife yap' dediler. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine götürdüm. Tümör büyük olduğu için lazer yapılamayacağını söylediler."

"Evle ilgilenmek zorunda kaldığım için çalışamıyorum"

Elcasim, beyin cerrahına, göz uzmanına gittiğini, tümör göze çok yakın ve büyük olduğu için ameliyatın tehlikeli olabileceği cevabını aldığını belirterek, eşinin rahatsızlığı nedeniyle çocuklar ve evle ilgilenmek zorunda kaldığı için çalışamadığını söyledi.

İstanbul'da birçok hastaneye gittiklerini, bütün doktorlardan aynı cevabı aldığını dile getiren Elcasim, şöyle devam etti:

"Şimdi Havle'de kulak felç, göz bazen görmüyor, boğazı, kolu felç, akciğerinde sıkıntı var. Çok zayıfladı. Ben ve 11 yaşındaki oğlum Ömer şeker hastasıyız. Ömer, insülin kullanıyor. Bir ay önce 'Balıkesir'de iyi doktor var.' dediler, gittim. Riskli diyorlar. Çok doktor gezdim. İngiltere'de ameliyat yapıldığını söylediler. Arkadaşım, aynı beyin tümöründen ameliyat oldu, şimdi iyi. İngiltere'ye raporları gönderdim, haber bekliyorum. İstanbul'da ameliyat için 78 bin lira, yoğun bakımda kaldığı her gün için 4 bin 500 lira istiyorlar, ilaç ve yemek parası da var. Belki 200-250 bin liraya çıkacak. İkinci bir tümör daha çıktı, ilk tümör 6 santimetreye çıkmış. Çocuklarla ilgilendiğim için çalışamıyorum. Eşim, hep yatıyor, kalkamıyor, hareket edemiyor."

İzzettin Elcasim, eşinin sağlığına kavuşması için yardım istediğini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suriye
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