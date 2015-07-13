Savaş Suriyeli çocukların adı oldu

SÜLEYMANİYE - Irak'taki Suriyeli sığınmacılar, savaşın acı yüzünü çocuklarının isimlerine yansıttılar. Kampta kalan ailelerin bazıları çocuklarına Dılbirin (yaralı yürek), Şervan (savaşçı), Dılbixwin (kanlı yürek), Varşin (şen ülke), Xwindar (kanayan), Bewar (ülkesiz) isimlerini koydu.



Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalardan kaçan sığınmacılar, Süleymaniye ilindeki Barike Çadır Kampı'nda zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Kampta şimdiye kadar 200 çocuk dünyaya geldi. Çocuklara verilen isimler ise savaşın acı yüzünü gözler önüne serecek nitelikte.



Çadırda 2 ay önce dünyaya gelen bebeğe Dılbirin (yaralı yürek) ismi verildi. Kampta evlenip çocuk sahibi olan baba Kava Abdulhadi, "Başımıza gelen felaketlerden dolayı yüreklerimiz yaralı. Çocuğumun adını da o yüzden Dılbirin koydum" dedi.



Hasekili Anne Ronahi İsmail ise "Eğer Suriye'de normal şartlarda bir yaşam sürseydik ve huzurumuz yerinde olsaydı çocuğumuzun adını Evin (aşk) koyacaktık. Ancak çok kötü koşullarda yaşıyoruz, yüreklerimiz kanıyor. O yüzden çocuğumuza Dılbirin adını verdik. Bu isim içinde bulunduğumuz durumu ifade ediyor" diye konuştu.



Kobani'den Irak'a gelen Fazıl Heme, 3 ay önce doğan çocuğuna Şervan (savaşçı) adını vermiş. Heme, "Başka şartlarda olsaydık çocuğuma bu ismi vermezdim" ifadesini kullandı.



Kampın başka bir sakini Gazal İhsan da 7 aylık çocuğuna Dılbixwin (kanlı yürek) ismini koyduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Akrabalarımızın çoğu çocuğuna Muhammet ve Ahmet ismini veriyor. Biz de Kobani'de kalsaydık çocuğumuza Muhammet ismini koyardık. Ancak yüreğimiz yaralı olduğu için Dılbixwin ismini tercih ettik."



Civan Ahmet isimli anne ise tekrar ülkelerine dönecekleri ve huzurlu bir yaşamları olacağı umuduyla çocuğuna Kajin (yaşam dolu) ismini verdiğini ifade etti.



Kampta Xwindar (kanayan) ve Bewar (ülkesiz) isminde çocuklar da bulunuyor.



Kamışlı'dan gelen Nevzat Ahmet ise 10 gün önce doğan kızına henüz bir isim koymadığını anlatarak, "Kızımıza ne isim vereceğimize karar veremiyoruz. Aklımıza birçok isim geliyor ancak savaş psikolojisine de teslim olmak istemiyoruz. O yüzden Varşin (şen ülke) adını koymayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

