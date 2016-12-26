Türkiye

, ülkelerindeki iç savaştan kaçan yaklaşık 3 milyon

Suriyeli

ye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'deki Suriyelilerin yaklaşık yarısını, 18 yaşın altındakiler oluşturuyor. Kamplarda ve kamp dışında bulunan Suriyeli çocuklara eğitim, sağlık, sosyal uyum gibi konularda birçok destek sağlanıyor.

Bu çalışmaların yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, ailesini kaybetmiş, maddi yetersizlikler veya farklı sorunlar nedeniyle ailesinin bakamadığı ya da ailesi bulunmayan yabancı çocuklar da "sevgi evleri" gibi kuruluşlarda bakım ve koruma altına alınıyor.

Bakanlığın verilerine göre, bu kapsamda koruma altına alınan 155 Suriyeli çocuk bulunuyor. Bunların yanı sıra 28'i Suriyeli, 10'u Afgan ve Iraklı olmak üzere 38 savaş mağduru çocuk, onlara hem yuvalarını hem de gönüllerini açan Türk koruyucu ailelerin yanına yerleştirildi.

2 binden fazla mağdur çocuğa maddi destek

Bakanlık tarafından, ailesinin yanındaki 2 bin 273 yabancı uyruklu çocuğa, Sosyal Ekonomik Destek hizmeti kapsamında maddi yardım sağlanıyor.

Yoksul, temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan ve çocuklarına bakmakta güçlük çeken ailelere ödenen destek kapsamında, çocukların eğitim çağına göre değişen oranlarda, 2016 itibarıyla aylık ortalama 622 lira ödeme yapılıyor.

Bakanlığa telefon yağdı

Öte yandan, özellikle Halep'te çocukların maruz kaldığı olayların kamuoyunu etkilediği, Suriyeli çocukları evlat edinmek isteyen Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlardan bakanlığa çok sayıda telefon geldiği belirtildi.

Bakanlık yetkilileri, arayanlara, isterlerse "koruyucu aile" olarak çocuklara destek olabileceklerini bildirdiklerini ifade etti.

AA