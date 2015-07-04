Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Sarmaşığın 'yeşile boyadığı' cami

Adana'da, Balkanlar'dan göç edenlerin yaşadığı Köprülü Mahallesi'nde 1930'da yapılan Köprüköy Camisi, dış duvar ve minaresini kaplayan sarmaşıkla dikkati çekiyor

Sarmaşığın 'yeşile boyadığı' cami

Adana'da, Balkanlar'dan göç edenlerin yaşadığı Köprülü Mahallesi'nde 1930'da yapılan Köprüköy Camisi, dış duvar ve minaresini kaplayan sarmaşıkla dikkati çekiyor

04 Temmuz 2015 Cumartesi 11:53
756 Okunma
Sarmaşığın 'yeşile boyadığı' cami

ADANA - Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Balkanlar'dan Anadolu'ya göç eden muhacirlerin yerleştirildiği merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde, dönemin önde gelen iş adamlarından Bosnalı Salih Efendi öncülüğünde yapımına başlanan Köprüköy Camisi, 1930'da ibadete açıldı.

Bazı bölümleri 1960'ta betonarmeyle güçlendirilen caminin çevresi, 20-25 yıl önce vatandaşların katkısıyla düzenlendi. Bahçesine dikilen sarmaşık, cami duvarlarını ve minareyi kapladı. Minaresi, çam ağacını andıran cami, bu özelliğiyle halk arasında "yeşil cami" olarak anılıyor.

Köprülü Mahallesi Yeşil Cami Koruma Derneği İkinci Başkanı Kadir Or, AA muhabirine, Selanik doğumlu babasının, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Anadolu'ya geldiğini söyledi.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında mübadeleyle gelen göçmenlerle o dönem köy olan mahallenin nüfusunun arttığını belirten Or, şunları anlattı:

"Bölgeye bir cami yapılması ihtiyacı ortaya çıkıyor. O dönem öne çıkan iş adamı ki kendisi de Balkanlar'dan gelmiş olan Bosnalı Salih Efendi, cami yapılmasına öncülük ediyor ve 1930'da inşaata başlanıyor. Salih Efendi, caminin ahşap ve kerestesini karşılarken, inşaattan haberi olan Atatürk de çinko ve diğer malzemelerin teminini sağlıyor. Kendisi de Selanik doğumlu olan Atatürk, muhacirler ile arasındaki hemşehrilik duygusundan hareketle caminin yapılmasına destek vermiş."

 Halk arasında "Yeşil Minareli Cami" veya "Yeşil Cami" olarak anılıyor

Cami binasını ve minaresini saran sarmaşıkların kendilerinden önceki yönetim döneminde, 20-25 yıl önce dikildiğini ifade eden Or, Diyanet İşleri Başkanlığı kayıtlarında Köprüköy Camisi olarak tescil edilen ibadethanenin, halk arasında "Yeşil Minareli Cami" veya "Yeşil Cami" olarak anıldığını kaydetti.

Sarmaşıklar kadar caminin bahçesindeki rengarenk çiçeklerin de yapıya ayrı güzellik kattığını vurgulayan Or, "Caminin etrafını saran sarmaşıklar doğal bir klima vazifesi görüyor. Biz de elimizden gelen katkıyı ortaya koyuyoruz. Camiye gelen cemaatimiz avluda oturarak, yaptığı ibadetin manevi hazzını yeşillikler içerisinde yaşıyor" dedi.

Cami İmamı Yakup Üveç de bahçesinin güzelliği, bina çevresini ve minareyi saran sarmaşıkla caminin öne çıktığını söyledi.

Vatandaşların cami avlusunda sohbet ederek vakit geçirdiğini aktaran Üveç, şunları kaydetti:

"Dinlenme imkanları var. Gölgesi gayet güzel, hoş sohbetlerde bulunuyorlar. Namazlarını kılıp evlerine gidiyorlar. Burada güzel zaman geçiriyorlar. Güllerimiz, mevsimlik çiçekler açıyor, burada güzellik hiç eksik olmuyor. Bahçede sürekli çiçek var. Gönül ister ki tüm camilerimizin çevresi, bahçesi bu şekilde olsun, insanlar oturup dinlensin, hoş zaman geçirebilsin."


AA

Son Güncelleme: 04.07.2015 11:05
Anahtar Kelimeler:
önce VatanCami
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ