Sarıyer'de polis merkezine saldırı

İSTANBUL

İstinye Şehit Muhsin Bodur Polis Merkezi'nin önüne gelen kimlikleri belirsiz iki kişi, el bombası attıktan sonra polis merkezine silahla ateş açtı.

El bombasının polis merkezinin önündeki kaldırıma isabet ettiği öğrenilirken, nöbetçi polis memuru da saldırganlara silahla karşılık verdi.

Olayda saldırganlardan biri yaralı olarak ele geçirildi, diğer saldırgan ise kaçtı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan saldırgan öldü.

Bu arada, saldırganların polis merkezi yakınına bıraktıkları şüpheli paket fünyeyle patlatıldı. Pakette bomba olduğu anlaşıldı.

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, saldırının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Polisin olay yerindeki incelemeleri ve kaçan saldırganın yakalanması için başlatılan geniş çaplı operasyon devam ediyor.