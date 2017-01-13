Sarıkamışlı sürücüler "kar çorabı" ile yollarda

KARS - Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlarını mevsim koşullarına adapte etmek ve kaymayı önlemek isteyen Sarıkamışlı sürücüler, lastiklere "kar çorabı" takmaya başladı.

Etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk havalar, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Sarıkamış'ta, vatandaşlar otomobillerinin lastiklerine zincir takmak yerine kar çorabı takarak trafiğe çıkıyor.

Sürücülerden Celal Cihangir, yaptığı açıklamada, ilk defa denediği "kar çorabı"ndan memnun olduğunu dile getirdi. Kış şartlarının Doğu Anadolu Bölgesinde sert ve çetin geçtiğine işaret eden ve kar lastiğinin sürücüleri ciddi manada rahatlattığını ifade eden Cihangir, "Çok güzel bir şey. Arabayı titretmiyor, kaymayı tamamen engelliyor. Aldık, çok beğendik. Diğer arkadaşlara da tavsiye ediyorum." dedi.

Sürücü Kasım Kalaycı ise kar çorabını kullanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kalaycı, kar çorabının titreşim ve kaymayı önlediğini ve kullanımının kolay olduğunu, "Aracımız için kar çorabını aldık denedik. Memnun kaldım. Takılması, çıkartması kolay. Aynı zamanda araç kar ve buzlu yolda giderken bunun sayesinde sağlıklı ilerleyebiliyor. Memnun kaldık. Diğer araç sürücülerinin de takmasını tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Kadın sürücüler için daha pratik daha rahat"

Kar çorabına duyulan ilgi, ilçe esnafını da memnun etti. Oto yedek parça ve aksesuar satıcısı Levent Demirci, karlı ve buzlu zemine tutunmada üst düzey performansa sahip aparatın özel kumaşla yapıldığını söyledi. Kar çorabının takılmasından sonra sürüş esnasında oluşan suyun lastikle karlı zemin arasında kaldığını anlatan Demirci, bu şekilde kavramanın en üst seviyeye ulaştığını ifade etti. Demirci, "Kar çorabı, ithal edilen özel kumaşla Türkiye'de üretilmemektedir. Zincir gibi yüksek olmadığı için yeni nesil lüks araçlarda ön düzen bozulması ve titreme gibi sıkıntılar olmuyor" dedi.

Demirci, oto kar çorabının buzlu ve karlı yollarda kullanılan aracın çekiş gücünü artırdığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Karlı ve buzlu yollarda kullanırken aracın performansını arttıran kar çorabının, kar bitince lastiklerden çıkarılması gerekir. Temiz asfalt üzerinde kullanılırsa kar çorabının yıpranmasına sebep olur. Asfaltta sürülmediği sürece 2-2,5 yıl ömrü vardır. Daha rahat bir sürüş keyfi için üretmişler. Bunda zıplama falan olmaz. Frene basınca direkt 'ABS' devreye girer ve kayma olmaz. Bayan sürücüler için daha pratik, daha rahat. İnsanlar gördükçe kullanmaya başlıyorlar. Dilden dile dolaşınca 20-30 takım sattık ve çok memnun olduklarını söylediler."