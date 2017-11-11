SARIKAMIŞ DENİZ ŞEHİTLERİ

M. KEMAL SALLI

Prof. Dr. Bingür Sönmez’in yıllar süren araştırmaları sonucunda ortaya koyduğu tarihi gerçeklere göre, Sarıkamış’ta Ruslara karşı savaşmakta olan askerlerimize silah, mühimmat ve kışlık giyecek götüren Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa adlı üç büyük gemimiz, 7 Kasım 1914 günü Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında Ruslar tarafından batırılmış, yüzlerce askerimiz şehit olmuştu.

Sarıkamış Harekatı’na malzeme desteği sağlamak amacıyla İstanbul’dan yola çıkan gemiler asker, yiyecek, kışlık giyecek, cephane, askeri araç, harita, iki uçak, 4 pilot ve Kafkasya’da isyan çıkarmak üzere özel olarak eğitilmiş Çerkez liderleri taşıyordu. Bu gemiler Trabzon’a ulaşabilseydi, savaşı kazanamasak bile kaybımız bu kadar büyük olmayacaktı.

Sarıkamış deniz şehitlerini anma törenleri, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç döneminde, Deniz Kurmay ve Deniz Müzesi arşivlerinden çıkarılarak, her yıl anılmak üzere kurumsallaştırılmıştı.

SARIKAMIŞ’A YARDIM GÖTÜREN GEMİLER RUS DONANMASI TARAFINDAN BATIRILINCA…

Sarıkamış’a hem asker hem de mühimmat taşıyan bu gemiler, Donanma Komutanlığı’na haber verilmeden yola çıkarılmış olduğundan korumasızdı. Gemiler, 7 Kasım sabahı, Zonguldak’ı bombalayarak geri dönmekte olan Rus Donanmasıyla Ereğli açıklarında, Kandilli mevkiinde karşılaştılar. Korumasız olan gemilerimiz yarım saat içinde Rus donanması tarafından batırıldı. Askerler şehit olurken, Sarıkamış Harekatı’nın gidişatını değiştirebilecek olan mühimmat Karadeniz’in sularına gömüldü. Halkın moralini bozmamak amacıyla, bu acı gerçek yıllarca gizlendi.

Dünyaca ünlü kalp cerrahımız Prof. Dr. Bingür Sönmez, yaptığı araştırmalar sonucunda, 7 Kasım’da Ruslar tarafından batırılan üç gemimizin adını, mürettebatını ve batırıldıkları yeri belgeleriyle birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bildirdi. O tarihten bu yana her yıl, 7 Kasım’da, Sarıkamış deniz şehitleri, Karadeniz Ereğli’de düzenlenen törenlerle anılmaktadır.

Sarıkamış Harekatı, tarihimizin en önemli sayfalarından biri olmasına rağmen, uygulanan sansürler nedeniyle, uzun zaman karanlıkta kalmıştır. Tarih kitaplarında yıllarca birkaç satırla geçiştirilen Sarıkamış Harekatı hem I. Dünya Savaşı’nın hem de tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biriydi. Sarıkamış cephesi, I. Dünya Savaşı’ndaki müttefikimiz olan Almanya’nın yönlendirmesiyle, Rus askeri gücünün büyük bir bölümünü doğuya yönlendirmek amacıyla açılmıştı. Osmanlı bu konuda hazırlıksızdı. Arap coğrafyasındaki askerlerinden bir bölümünü, Sarıkamış’ı ele geçirmek üzere aralık ayında, kar ve tipinin geçit vermediği Allah-u Ekber Dağları’na yönlendirdi.

Sarıkamış’a asker ve mühimmat götüren gemilerin Ereğli açıklarında batırılması zerine askerlerimiz yazlık elbiselerle Allah-u Ekber Dağları’na yürüdüler ve bir gecede 90 bin canımız buzdan kefenlere sarılarak şehit oldular.

Sarıkamış’ta tarihimizin en büyük acılarından birini yaşadık, ama bize Sarıkamış’ öğreten Prof. Dr. Bingür Sönmez, “Sarıkamış bir destandır. Çünkü onlar, Allah-u Ekber Dağları’nda buzdan kefenlere sarılarak şehadete ererken Sarıkamış’ı değil, İstanbul’u, yani devletimizi savundular” diyor.

SARIKAMIŞ DENİZ ŞEHİTLERİ BU YIL DA EREĞLİ’DE DÜZENLENEN TÖRENLERLE ANILDILAR

Bu yıl da, Karadeniz Ereğli’deki Sarıkamış Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen törene Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aykut Manioğlu ve Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın anıta çelenk koymalarının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Uysal, Sarıkamış deniz şehitleri başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyledi. Uysal, anıtın yapımına katkıda bulunan eski Karadeniz Bölge Komutanlarından emekli Tuğamiral Metin Ataç'a da teşekkür etti.

Sarıkamış Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez ise, "Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinin Sarıkamış'a erzak götürdüğü sırada Rus donanmasına ait gemiler tarafından batırıldığını söyledi. Prof. Dr. Sönmez, "6 Kasım 1914'de İstanbul'dan yola çıkan gemilerin 7 Kasım'da Ereğli açıklarında batırıldığı doğrudur. 3 geminin içinde toplam 220 personel vardı. Gemiler, Karadeniz Ereğli açıklarına geldiklerinde Zonguldak'ı bombalamaktan dönen Rus gemilerince batırıldı. Depolarda gizlenen askerler gemiler batırılınca boğuldular. Sadece personelden 36'sı kıyıya yüzerek kurtuldu. Ben, sadece Sarıkamış değil, bugüne kadar şehit olan ve yaşamını yitiren tüm gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Uysal, Gazi Alemdar Gemisi Yaptırma ve Yaşatma Derneğine anıtın yeniden düzenlenmesine sundukları katkıdan dolayı teşekkür plaketi verdi.

SARIKAMIŞ DENİZ ŞEHİTLERİ ANISINA DENİZE ÇELENKLER BIRAKILDI

Törene, eski Karadeniz Bölge Komutanı Metin Ataç, bazı siyasi parti ilçe başkanları, belediye başkan yardımcıları, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, Kaymakamlık daire müdürleri, bazı sivil toplum kuruluş başkan ve temsilcileri ile okulları temsilen öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri, törenin ardından askeri bot ile denize açılarak Rus donanması tarafından batırılan "Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinde şehit düşenler anısına denize çelenk bıraktılar.

Sarıkamış şehitlerinin herbirine bir vatan borçluyuz. Mekanları Cennet olsun.