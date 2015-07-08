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Şansal'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten para cezası

Moda tasarımcısı Barbaros Şansal'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal paylaşım sitesi Twitter ve Facebook'tan hakaret ettiği gerekçesiyle 7 bin 80 lira adli para cezası verildi.

Şansal'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten para cezası

Moda tasarımcısı Barbaros Şansal'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal paylaşım sitesi Twitter ve Facebook'tan hakaret ettiği gerekçesiyle 7 bin 80 lira adli para cezası verildi.

08 Temmuz 2015 Çarşamba 16:35
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Şansal'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten para cezası
ANKARA

Moda tasarımcısı Barbaros Şansal'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal paylaşım sitesi Twitter ve Facebook'tan hakaret ettiği gerekçesiyle 7 bin 80 lira adli para cezası verildi.

Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava sonuçlandı. 

Duruşmada söz alan Erdoğan'ın avukatı Burhanettin Sevencan, Şansal'ın cezalandırılmasını talep ederek, şikayet konusu Twitter ve Facebook yazışmaları ile müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu öne sürdü.

Sevencan, sanığın kullandığı ifadelerle ilgili asliye hukuk mahkemesinde de bir davanın devam ettiğini bildirerek, Şansal'ın suça konu twitleri attığını kabul ettiğini ancak bunların suç teşkil etmediğini savunduğunu söyledi.

Şansal'ın avukatı ise suçlamaları kabul etmeyerek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme, Şansal'ı 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırdı.

İddianamede, Şansal'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter ve Facebook'ta çeşitli tarihlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırılması talep edilmişti. 

AA

Son Güncelleme: 08.07.2015 16:14
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Şansala Cumhurbaşkanı Erdoğana Hakaretten Para Cezası
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