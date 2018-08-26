Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90186
ALTIN
232.943
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7218
EURO
6.9689
Ayşegül Coşkun'la Limanlarımıza Çekiliyoruz 
Ayşegül Coşkun'la Limanlarımıza Çekiliyoruz 
Kasımpaşa, Sivas deplasmanında
Kasımpaşa, Sivas deplasmanında
Beşiktaş ile Antalyaspor 45. maça çıkıyor
Beşiktaş ile Antalyaspor 45. maça...
Çin’de otel yangını: 18 ölü
Çin’de otel yangını: 18 ölü
Diego Reyes, İstanbul'da
Diego Reyes, İstanbul'da

Şans yüzüne ikinci kez güldü

Annesinden 18 yıl önce nakledilen böbrekle sağlığına kavuşan Vasfiye Bilmişoğlu, ikinci kez yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Şans yüzüne ikinci kez güldü

Annesinden 18 yıl önce nakledilen böbrekle sağlığına kavuşan Vasfiye Bilmişoğlu, ikinci kez yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

26 Ağustos 2018 Pazar 18:33
0 Okunma
Şans yüzüne ikinci kez güldü

İzmir'de 18 yıl önce annesinin verdiği böbrekle hayata tutunan ancak böbreğinin işlevini yitirmesinin ardından yeniden diyaliz tedavisi görmeye başlayan Vasfiye Bilmişoğlu, ikinci kez yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Selçuk ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Bilmişoğlu'na 18 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde diyaliz tedavisine başlanan Bilmişoğlu'na teşhisten 3 ay sonra annesinin böbreği nakledildi.

Bilmişoğlu, 3 yıl önce üçüncü çocuğuna hamile kaldı. Doktorları, böbrek nakli olduğu için doğumun riskli olduğunu belirtti ancak doğum yapıp yapmama kararını kendisine bıraktı.

Doktorların bu uyarısına karşın Bilmişoğlu, çocuğunu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdikten sonra böbrek değerleri yükselmeye başlayınca diyaliz ünitesine başvurdu.

İkinci şans Denizli'den

Nakledilen böbreğinin fonksiyonları 3 ay önce duran Bilmişoğlu'nun, tedavisi sürerken doktorları yeniden nakil için Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi'ne başvurdu.

Bilmişoğlu'na mutlu haber, bayramın ilk günü Denizli'den geldi.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbreği Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan 5 saatlik ameliyatın ardından hasta kadına nakledildi.

"Ben şanslı bir hastayım"

Vasfiye Bilmişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine ikinci kez uygun böbreğin bulunduğuna ameliyata girinceye kadar inanamadığını söyledi.

Unutamayacağı bir bayram hediyesi aldığını belirten Bilmişoğlu, şunları kaydetti:

"Ben şanslı bir hastayım. 3 ay içinde 2. böbrek kadavradan bana nakledildi. İlk böbrek ise annemden nakledilmişti. İnsanların duyarlı olmasını istiyorum. 'Caiz değildir' diyerek organlarını mezara gömmesinler. Organ bekleyen hastalara umut versinler. Hastalar hiç umutsuzluğa kapılmasınlar neye inanırlarsa o gerçekleşir. 'İyi olacağım, böbrek bana takılacak desinler', Allah'ın izniyle iyi olacaklar."

Bilmişoğlu, doktorlarının bu süreçte kendisini hiç yalnız bırakmadığını, bayram tatili olmasına rağmen tüm ameliyat ekibinin uygun böbreğin bulunmasının ardından hastaneye geldiğini, onları görünce çok duygulandığını söyledi.

Hamile kaldığında doktorların böbrek nakli olduğundan dolayı doğumun risk taşıdığını söylediğini, yakın çevresinin ise de bu risk nedeniyle bebeğini aldırması yönünde telkinde bulunduğunu anlatan Bilmişoğlu, "Riskli olmasına rağmen çocuğumu aldırmadım. Oğlum sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Allah evlatlarıma sağlık versin." dedi.

"Eşim risk aldı, çocuğumuzu dünyaya getirdi"

Sebahattin Bilmişoğlu da eşinin çok güçlü bir insan olduğunu, yaşadığı zor günlere rağmen bir kez bile olsun dert yanmadığını ifade etti.

Nakli gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı Doç. Dr. İsmail Sert ise hastanın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu kaydetti.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Cem Tuğmen ise 1994 yılından bu yana hastanelerinde ince bağırsak ve böbrek nakli yaptıklarını söyledi.

Merkezdeki fiziki düzenlemeler nedeniyle son bir yıldır nakil süreçlerine ara vermek zorunda kaldıklarını anlatan Tuğmen, "Organ nakli bekleyen hastalarımız nakil şanslarını kaybetmemeleri için başka merkezlere yönlendirdi. 3 ay önce merkezimiz nakil faaliyetlerine başladı. Bekleme listemizde 200 hasta var. Bu nedenle nakil şanslarının diğer merkezlere göre biraz daha avantajlı olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmirVasfiye Bilmişoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sudan Koyun Geçirme Yarışması yapıldı
Sudan Koyun Geçirme Yarışması yapıldı
Ününü tesadüfen öğrendiği otomobiline gözü gibi bakıyor
Ününü tesadüfen öğrendiği otomobiline gözü gibi bakıyor
Yöneticisi olduğu okulun yemekhane inşaatında çalışıyor
Yöneticisi olduğu okulun yemekhane inşaatında çalışıyor
Dağcılığın maliyeti 3 bin liradan başlıyor
Dağcılığın maliyeti 3 bin liradan başlıyor
Tatilciler dönüş yolunda
Tatilciler dönüş yolunda
Polisten sürücülere ücretsiz yemek ve konaklama imkanı
Polisten sürücülere ücretsiz yemek ve konaklama imkanı
Toron Karacaoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Toron Karacaoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Caretta carettalarda sevindirici artış
Caretta carettalarda sevindirici artış

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ