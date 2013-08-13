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Şanlıurfa'da kaza: 1 ölü, 40 yaralı

Siverek ilçesinde, yolcu otobüsünün kamyona çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kaza: 1 ölü, 40 yaralı

Siverek ilçesinde, yolcu otobüsünün kamyona çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

13 Ağustos 2013 Salı 08:02
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Şanlıurfa'da kaza: 1 ölü, 40 yaralı
ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yolcu otobüsünün kamyona çarparak devrilmesi sonucu, 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Aksoy'un kullandığı 34 ZE 0222 plakalı yolcu otobüsü, Siverek-Diyarbakır karayolunun 10. kilometresinde Musa Demirci idaresindeki 06 AY 8407 plakalı buğday yüklü kamyona arkadan çarparak devrildi.

Kazada, Ercan Özçelik olay yerinde hayatını kaybetti, otobüste bulunan 40 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 3'ü, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yolcu otobüsünün, Batman-Kocaeli seferini yaptığı ve yolcularının tarım işçileri olduğu öğrenildi.

Ordu'da da kamyon minibüse çarptı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir kamyonun, fındık işçilerini taşıyan minibüse çarpması sonucu da 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erol Keskin idaresindeki 53 K 1475 plakalı kamyon, Çaka mevkisinde Burak Sakin'in kullandığı 52 RC 825 plakalı minibüse çarptı. Fındık işçilerini taşıyan minibüs, çarpmanın etkisiyle yol kenarına sürüklendi.

Kazada, minibüste bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Sürücü Sakin ile aynı araçta bulunan 8 kişi ise yaralandı. Ölen kişinin cesedi Fatsa Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Yaralılar, Ordu'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

AA

Son Güncelleme: 13.08.2013 08:03
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfada Kaza
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