Şanlıurfa'da ''Göçerlerin Sorunları''

Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, bölgedeki göçerlerin durumuna ilişkin, ''Bu bir yara ve sorundur, çözmeye gayret ediyoruz'' dedi.

Vali Güvenç, DSİ Konferans Salonu'nda Ceylanpınar ve Siverek'ten göçer temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ''Göçerlerin Sorunları'' çalıştayında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sorunlarını hızla aşmaya çalıştığını söyledi.

Bu sorunlardan bir kısmını bölgedeki göçerlerin yaşadığını ifade eden Güvenç, sıkıntıların çözümü için hayata geçirilmeye çalışılan projelerin iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kentteki tüm idarecilerin el birliğiyle bu vatandaşların sorunlarının çözümü için işbirliği yaptığını dile getiren Güvenç, şöyle devam etti:

''Dünyada ve Türkiye'de insanların yaşam standartları değişiyor. Bu kadim sorunu çözeceğiz, çocuklarınız sizlerin yaşadığı sorunu yaşamayacak. Dünya ve Türkiye değişti, insanlarımızın rahat ortamda, şehirliler ve Avrupalılarla aynı şartlarda yaşaması için çalışıyoruz. O şartlarda para kazanılması ve yaşam standardının sağlanmasının peşindeyiz. Kendimizi sizin yerinize koyarak çözüm üretmeyi amaçlıyoruz. İyi niyetimizden şüphe etmeyin. Her türlü fikre açığız. Bu bir yaradır ve sorundur, çözmeye gayret ediyoruz.''

-''4 bin 460 göçer yaşıyor''

Ceylanpınar Kaymakamı İlker Özerk Özcan da ilçe genelinde 4 bin 460 göçerin yaşadığını belirterek, ailelerin durumlarını slayt eşliğinde anlattı.

Çalıştaya katılan bazı göçerler ise yaşam şartlarına ve taleplerine ilişkin hazırlanan verilerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Bir süre gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam eden çalıştaya, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Abdulkerim Gök ile Mehmet Akyürek de katıldı.