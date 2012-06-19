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Şanlıurfa Cezaevi'nde ikinci yangın

Şanlıurfa Cezaevi'nde ikinci kez çıkan yangından 14 hükümlü etkilendi. Gaziantep ve Adana cezaevlerinde de yangınlar çıktı.

Şanlıurfa Cezaevi'nde ikinci yangın

Şanlıurfa Cezaevi'nde ikinci kez çıkan yangından 14 hükümlü etkilendi. Gaziantep ve Adana cezaevlerinde de yangınlar çıktı.

19 Haziran 2012 Salı 08:45
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Şanlıurfa Cezaevi'nde ikinci yangın

ŞANLIURFA 

Önceki gün çıkan yangında 13 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı Şanlıurfa Cezaevi'nde, yeniden yangın çıktı. 
Alınan bilgiye göre, yangının cezaevinin çocuk koğuşunda çıktığı belirtildi. 
Cezaevi yakınlarında toplanıp içeri girmek isteyen tutuklu ve hükümlü yakınlarının uyarıları dikkate almamaları üzerine polis ekipleri, gruba göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
Öte yandan, yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cezaevine takviye ekipler sevk edilirken, iş makineleri de içeri alındı.

''Her şey kontrol altında''
Cezaevinde incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç, içeride durumun sakin olduğunu, yangının da kontrol altına alındığını anlatarak , ''Tekrar tekrar söylüyorum içerde yangın yok, çatışma yok, her şeyi takip ediyoruz, bir şey yok, her şey kontrol altında. Lütfen... Gurbette olan, dışarda olan var, her şey kontrol altında. Bakın milletvekillerini, Baro Başkanı'nı içeri alıp gezdiriyorum'' diye konuştu.

''1 kişi yoğun bakımda''
Güvenç, ''14 kişiyi hastaneye sevk ettik, 1 kişi yoğun bakımda onun dışında hepsinin sağlık durumları çok iyi, takiplerini yapıyoruz'' dedi.
Vali Güvenç, ''Şu an itibarıyla 42 tane polis, asker, gardiyan, mahkum, tutuklu olmak üzere var. Hayati tehlikesi olan 74 doğumlu bir vatandaşımız var, erkek tutuklu. Yoğun bakımda olma nedeni de kalp krizi olarak düşünülüyor, doktorların ilk ifadesi o'' diye konuştu. 
Vali Güvenç, E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bugün çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılanlardan 14 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.
Güvenç, cezaevinde ''İsyan çıkıp çıkmadığına ilişkin'' bir soruyu da ''Bu bir isyan değil, 60-70 mahkumu, dumandan etkilenen, koğuşlardan dışarı alınırken onların kordona alınması, bahçenin ilgili bölümüne sevkiyle ilgili anonslar duydunuz. Onun dışında bir şey yok'' şeklinde yanıtladı.

Gaziantep H Tipi Cezaevi'nde yangın 
Bu arada Gaziantep'te cezaevindeki bir tutuklunun yatağını koğuşun bahçesinde yaktığı, arkadaşlarının müdahalesiyle küçük çaplı yangının söndürüldüğü bildirildi.

Şehitkamil Kaymakamı Mehmet Aydın,  dumandan etkilenen 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. 

Adana'da cezaevlerinde yangın
Adana E Tipi Cezaevi ile Ceyhan Cezaevi'nde, çocuk tutuklu ve hükümlülerin kaldığı koğuşlarda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Osmaniye T Tipi Cezaevi'nde yangın
Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bazı tutuklu ve hükümlüler hastanelere kaldırıldı.

AA

Son Güncelleme: 19.06.2012 00:46
Anahtar Kelimeler:
Yangın
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