Sancaktepe’den Ardahan’a Kardeş okula gidiyorlar

İSTANBUL - Sancaktepe İlçesinin başarılı çalışmalar çıkartan okulların biri olan Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kardeş okul seçtikleri Ardahan İli Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne ziyarete gidiyorlar.

Kardeş Okul projesi çerçevesinde Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden bir ekip Ardahan’a gidecek. Okula ihtiyaç malzemeleri de götürecek olan ekip talepler doğrultusunda kitap, elektronik malzeme, kimya bölümü malzemeleri, kültür dersleri için görsel ve süsleme malzemeleri de beraberinde götürecek. Ardahan’a götürülecek olan malzemeleri kargo aracına öğrenci ve öğretmenler kendileri yerleştirdi.

Sancaktepe’den yola çıkacak olan Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibi 5 öğretmen, 3 idareci ve 9 öğrenciden oluşuyor. Sancaktepe ekibi Ardahan ziyaretinde Çıldır Çok Programlı Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ile tanışacak, Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır Belediye Başkanlığı ve Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü de ziyaret ederek, Ardahan Çıldır’ın tarihi yerlerini de gezecekler.

Kardeş okul projesi çerçevesinde Ardahan ziyaretini gerçekleştirecek olan Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibi tamamen kendi imkanları ile hazırladıkları bu çalışmada Ardahan İli Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin öğrenci ve öğretmenlerini de İstanbul Sancaktepe’de misafir edecekler.

Kardeş okul projesini gerçekleştirecek olan Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü İlyas Yaşar “ Okulumuz Kardeş Okul projesi ile güzel bir çalışma ortaya çıkardı. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin kendi imkanları ile hazırladıkları bu güzel projenin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

Tevfik Erk / İstanbul