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Sanatını denize taşıdı

"Havalı püskürtme" olarak bilinen "Airbrush" tekniğini kasklarda, motosikletlerde, tırlarda, otobüslerde, F-16 savaş uçaklarında uygulayan İzmirli kadın sanatçı Evrim Duyar, şimdi uluslararası yarışlarda açılan Türk yelkenlerini boyuyor.

Sanatını denize taşıdı

"Havalı püskürtme" olarak bilinen "Airbrush" tekniğini kasklarda, motosikletlerde, tırlarda, otobüslerde, F-16 savaş uçaklarında uygulayan İzmirli kadın sanatçı Evrim Duyar, şimdi uluslararası yarışlarda açılan Türk yelkenlerini boyuyor.

04 Mayıs 2018 Cuma 13:33
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Sanatını denize taşıdı

İnternette araştırma yaparken boyanmış motosiklet fotoğraflarıyla karşılaşan Evrim Duyar, özel basınçlı havanın boyayla buluşarak püskürtülmesine dayanan "Airbrush" tekniği ile tanıştı.

İşletmecilik eğitimi sonrası sahip olduğu yüksek gelirli işini bırakan ve tutkunu olduğu boyalarıyla hayatına yeni bir yön çizen Duyar, sanayi sitesinde dükkan tuttu, kaporta ustalarıyla yan yana çalıştı, arabaları, iş makinelerini, devasa tırları renklendirdi.

Saçları rastalı, elleri boyalı sanatçı, eserleri ilgi çekince bu kez Türk Hava Kuvvetlerinin talebiyle emekliye ayrılan F-104'leri, göklerin yıldızı SOLOTÜRK'leri ve savaş uçağı F-16'ları boyadı.

Duyar, kara ve hava araçlarının ardından, şimdi de uluslararası sularda Türk bayrağı taşıyacak yelkenleri dalga ve deniz kızı gibi figürlerle donatmaya başladı.

Şampiyon yelkenleri boyamaya devam

Evrim Duyar, yaptığı açıklamada, kullandığı tabanca boyasının özellikle ulaşım araçları üzerinde çalışmaya imkan sağladığını, bu nedenle uçaklardan tırlara kadar birçok taşıt ile vinç gibi iş makinelerini tasarımlarıyla renklendirdiğini belirtti.

İzmirli bir firma olan Arkas'ın yine İzmirli bir tekne üreticisi ile iş birliği sonucu ortaya çıkan 11,80 metrelik "Comet A" teknesini 10 günde, 170 metrekarelik yelkenlerini de 8 günde boyadığını anlatan Duyar, profesyonel yelken ekibinin bundan sonra yarışlara "dev dalga" resmi ile katılacak olmasından gurur duyduğunu söyledi.

Uluslararası derginin kapağına çıktı

Arkas-M.A.T. Sailing Team kaptanlarından Tolga Yağlı da dünya çapında yarış kazanabilecek özelliklerde üretilen teknenin sanatla ayrı bir ruha kavuştuğunu, ekibinin de çok sevdiğini aktardı.

Yağlı, Cornet A'nın yeni tasarımı ve ekibiyle ünlü Seahorse adlı derginin kapağını süslediğini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Evrim DuyarAirbrush
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