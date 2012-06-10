Sanatçı Bengü kaza yaptı

İSTANBUL



Ankara'daki programının ardından İstanbul'a dönmekte olan, Bengü Erden (33) ile koruması Ümit Özer'in içinde bulunduğu, Salih Yağlıcı idaresindeki 06 YT 072 plakalı minibüs, TEM Otoyolu Çamlıca gişelere yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

Kazada, Ümit Özer olay yerinde hayatını kaybetti. Şarkıcı Bengü Erden ile şoförü de yaralı olarak Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Şarkıcı, buradaki ilk tedavisinin ardından Maslak'taki Acıbadem hastanesine sevk edildi.

Özer'in cesedi de olay yerindeki incelemelerin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.