Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Sanatçı Bengü kaza yaptı

Sanatçı Bengü Erden'in de içinde bulunduğu minibüs, Sancaktepe'de bariyerlere çarptı, Bengü'nün koruması hayatını kaybetti.

Sanatçı Bengü kaza yaptı

Sanatçı Bengü Erden'in de içinde bulunduğu minibüs, Sancaktepe'de bariyerlere çarptı, Bengü'nün koruması hayatını kaybetti.

10 Haziran 2012 Pazar 11:13
1377 Okunma
Sanatçı Bengü kaza yaptı

İSTANBUL


Ankara'daki programının ardından İstanbul'a dönmekte olan, Bengü Erden (33) ile koruması Ümit Özer'in içinde bulunduğu, Salih Yağlıcı idaresindeki 06 YT 072 plakalı minibüs, TEM Otoyolu Çamlıca gişelere yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.
Kazada, Ümit Özer olay yerinde hayatını kaybetti. Şarkıcı Bengü Erden ile şoförü de yaralı olarak Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Şarkıcı, buradaki ilk tedavisinin ardından Maslak'taki Acıbadem hastanesine sevk edildi.
Özer'in cesedi de olay yerindeki incelemelerin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA

Son Güncelleme: 10.06.2012 03:13
Anahtar Kelimeler:
Bengü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ