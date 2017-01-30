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Sanat sevdası evini müzeye dönüştürdü

Iğdır'da yaşayan ressam Aslıgül Demirel, sanata dikkati çekmek için 8 yıl boyunca yaptığı çalışmalarını evinde sergiliyor.

Sanat sevdası evini müzeye dönüştürdü

Iğdır'da yaşayan ressam Aslıgül Demirel, sanata dikkati çekmek için 8 yıl boyunca yaptığı çalışmalarını evinde sergiliyor.

30 Ocak 2017 Pazartesi 14:41
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Sanat sevdası evini müzeye dönüştürdü

Iğdır'da yaşayan ressam Aslıgül Demirel, yıllardır yaptığı tabloları evinde sergiliyor.

Kent merkezine bağlı 7 Kasım Mahallesi'nde yaşayan Demirel, eline paleti alıp resim çizmeye başladığı günden beri yaptığı tüm çalışmalarını evinde bir araya getirdi.

Dünya genelinde düzenlenen "Watercolor Of The World" isimli resim yarışmasında ikincilik elde eden Demirel, birçok yarışmada derecelere giren çalışmalarının da aralarında bulunduğu resimleri sobalı evinde sergiliyor.

Sanata dikkati çekmek amacıyla böyle bir girişimde bulunan Demirel'in sergisini duyan vatandaşlar, çalışmaları görmek üzere Demirel'in evine gelip sergiyi geziyor.

Ressam Aslıgül Demirel, yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 yıl boyunca yaptığı çalışmaları evinde sergilediğini belirterek, Türkiye'nin en ücra köşelerinde dahi birbirinden güzel çalışmalara imza atabilen yeteneklerin olduğunu söyledi.

Sanata dikkati çekmek ve halkı sanat konusunda bilinçlendirmek adına böyle bir girişimde bulunduğunu anlatan Demirel, "Iğdır'da sanata bakış açısı olarak pek çok eksiklikler söz konusuydu. Benim odamda sergi açmamın nedeni ise gerek Iğdır halkına gerek mahalleme sanatı tanıtmaktı." dedi.

Demirel, dünyanın en önemli sanatlarından olan resim sanatında yaptığı çalışmaların ziyaretçilerce çok beğenildiğini anlatarak, "İmkanım olsa daha farklı alanlarda sergi açmak isterim. Bu çalışmaları pek çok galeride sergilemek isterim. Uluslararası bir yarışmada elde ettiğim başarıyla farklı galerilerde sergi açıp, halkımızı bu sergiye davet ederek sanata teşvik etmek amacıyla sergi açabilirim." diye konuştu.

"Mahallemizde sergi görmek bizi şaşırttı"

Demirel'in oturduğu mahallede yaşayan vatandaşlardan Muhammed İz, bir evde sergi olduğunu duyunca çalışmaları görmek için evi ziyaret ettiklerini söyledi.

Birbirinden güzel çalışmalarla karşılaştıklarını anlatan İz, şunları söyledi:

"Ben de sanata ilgi duyarım, Aslıgül hanımın çalışmalarını evinde sergilediğini duyunca çok merak ettim, Iğdır'ın en ücra köşesindeki sobalı evinde sergilediği çalışmalarını gördüm. Benim de yaşadığım bu mahallede böylesine güzel çalışmaların olduğu bir sergiyi görmek beni şaşırttı. Özellikle uluslararası bir yarışmada ikincilik ödülünü alan çalışmayı çok beğendim. Böyle bir yeteneğe imkan sağlansa kim bilir ne büyük başarılara imza atardı."

AA

Anahtar Kelimeler:
ığdırRessamAslıgül Demirel
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