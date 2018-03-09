Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından 1964'te Kore Gazileri için bastırılan, basım masraflarını merhum sanatçı Zeki Müren'in karşılaması dolayısıyla halk arasında "Zeki Müren Madalyası" olarak bilinen 18 ayar altından madalyalardan biri antikacıda görüldü.

Tüm mal varlığını TSK Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfına bağışlayan "Sanat Güneşi"nin 1963 yılında da önemli toplumsal bir kampanyaya destek verdiği ortaya çıktı.

Antikacı ve koleksiyoner Necati Doğan, Kıbrıs Adası'nda 1963'te Türklere yönelik saldırılara karşı Türkiye'nin adaya müdahalesine ABD'nin karşı çıkması üzerine toplumda ABD ve Birleşmiş Milletlere (BM) yönelik büyük tepki oluştuğunu belirtti.

Kore'de büyük kahramanlıklar gösteren Türk gazilerin bu tepki kapsamında BM'nin kendilerine verdiği pirinç madalyaları art arda iade etmeye başladığını aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Bu madalyanın hikayesi, Kore gazilerimizin BM'nin kendilerine verdiği madalyaları 1963'te Kıbrıs'ta soydaşlarımıza yönelik saldırılar üzerine BM'ye iade etmesiyle başlıyor. Milli Türk Talebe Birliği, gazilerimizin iade ettiği madalyayı ikame etmek için yola çıkıyor ama para bulamıyor. Bunu duyan Sanat Güneşi'miz, adının duyulmaması şartıyla madalyaların basım masrafını karşılıyor."

"Herkesin MTTB ruhuna ve Zeki Müren duyarlılığına sahip olması gerekiyor"

Zeki Müren tarafından basım masrafları karşılanan madalyaların 18 ayar altından olduğunu vurgulayan Doğan, "Madalyanın bir yüzünde Milli Türk Talebe Birliği logosu ile "Kore Gazileri Milli Hizmet Armağanı" ifadesi yer alıyor. Diğer yüzünde ise tüm Kıbrıs Adası'nın haritası ile Milli Türk Talebe Birliği yazısı bulunuyor." dedi.

Doğan, madalyanın kaç adet bastırıldığına dair bilgisi olmadığını ifade ederek koleksiyonerlerin halk arasında "Zeki Müren Madalyası" olarak bilinen madalyalarla nadir karşılaştığını söyledi.

Zeki Müren'in sevenlerince "Sanatın Paşası" olarak nitelendirildiğini ve bu ifadenin zamanla "Paşam" hitabetine dönüştüğünü anımsatan Doğan, şunları kaydetti:

"Türk sanat hayatında gerek eserleriyle gerekse de toplumsal duyarlılığıyla iz bırakanların başında hiç şüphesiz Zeki Müren geliyor. Onun vatan ve Mehmetçik sevgisi bugün birçok sanatçıya örnek olmalı. Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiği bu dönemde herkesin hem MTTB ruhuna hem de Zeki Müren duyarlılığına sahip olması gerekiyor."