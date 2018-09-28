Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99568
ALTIN
229.009
DOLAR
5.9978
STERLİN
7.7503
EURO
6.9494
Palamut bolluğu sevindiriyor
Palamut bolluğu sevindiriyor
"Halk plajları ihalesi yapacağız"
"Halk plajları ihalesi yapacağız"
Sumatra kaplanı ölü bulundu
Sumatra kaplanı ölü bulundu
'KOBİ Bilgi Sistemi' devrede
'KOBİ Bilgi Sistemi' devrede
Göbeklitepe daha fazla dikkati çekecek
Göbeklitepe daha fazla dikkati çekecek
Flaş Haber
Sedanur'un cenazesi bulundu
Kapat

Sanat aşkı, emeklilik sonrası okullu yaptı

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nde eğitime başlayan iki emekli sanat aşığı, okumanın yaşının olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Sanat aşkı, emeklilik sonrası okullu yaptı

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nde eğitime başlayan iki emekli sanat aşığı, okumanın yaşının olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

28 Eylül 2018 Cuma 16:14
0 Okunma
Sanat aşkı, emeklilik sonrası okullu yaptı

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nde eğitime başlayan iki emekli sanat aşığı, okumanın yaşının olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Emekli 74 yaşındaki Hayati Fidan ve 56 yaşındaki Şerif Aslan, güzel sanatlara olan ilgilerini akademiye taşımak amacıyla özel yetenekle girdikleri heykel bölümünde eğitimlerine başladı.

Bölümdeki diğer sınıf arkadaşlarıyla heykel atölyesinde teorik ve pratik derslere başlayan, birçok öğrencinin öğretim görevlisi sandığı "emekli öğrenciler", okulun ilgi odağı haline geldi.

Emekli ziraat mühendisi Hayati Fidan, yaptığı açıklamada, heykele merakının olduğunu ancak daha önce bu konuya ilişkin bir eğitim almadığını söyledi.

Severek resim yaptığını belirten Fidan, "Tabii bunun anlamı heykel bölümünde daha da belli olacak. Hocalarımızın yol göstermesiyle, ne yapıp ettiğimizi göreceğiz. Burada önemli olan bilgi ortamında nereye kadar gidiyorsa meraklarımızı kovalamaktır. Evliyim ve 2 çocuğum var. Onlar da beni destekliyor. Burada kızımın evinde kalıyorum." diye konuştu.

Ailesinin ve yakınlarının üniversitede eğitim almasını desteklediğini ifade eden Fidan, şunları kaydetti:

"Tabii yaşımızdan dolayı bir espri olabiliyor ama onlar bizim yaşımızda neler hissettiklerimizi bilemezler. 'Bu iş nereden aklınıza geldi, bu yaşta' gibi esprilerle karşılaşıyoruz. Ama biz soranlara 'siz bu yaşta ne yapardınız" dediğimizde, onların bir cevabı yok. Alternatif bir şey gösteremiyorlar. Bunun yanında bu yaşta alternatif nedir, ya kahvedir, ya camidir ya da hastane koridorlarında vakit geçirmektir. Mutlaka böyle bir ortam kıyas edilmeyecek şekilde önemli ve değerli. Kimin ne dediği de çok önemli değil açıkçası."

"Her insanın hobisi olmalı"

Hobisi olan insanların hayatlarının her evresinde daha fazla yaşama sevinci yaşadıklarını belirten Fidan, "İnsanların hobileri ya da hoşlanarak yapacakları bir işleri yoksa bazı tatmin eksiklikleri oluşur. Bu anlamda yolun başında olanların severek yapacakları işleri hayatlarına katmaları önemlidir. Sadece temel ihtiyaçlarımıza dayalı bir hayatı sürmek sonunda 'bitti, emekli olduk, şimdi ne yapacağız' sorusunu muhtemel bunun cevabını bulabilirler." diye konuştu.

"Doğuştan ölene kadar insanlar eğitimle yoğruluyor"

Şerif Aslan da çırakların yaptığı gibi, heykel bölümündeki ilk derse temizlikle başladıklarını anlattı.

Kalfalık ve ustalık bölümlerinin gelecek yıllarda gerçekleşeceğini dile getiren Aslan, "Heykel bölümünü seçmemdeki neden, heykeli yapınca resmi de çok rahat yapabiliyorsunuz, üç boyutlu düşünebiliyorsunuz. Sevdiğimiz bir sanat dalıydı dolayısıyla burayı seçtim. Geçen yıl da sınava girdim ama kazanamadım. Çaba harcayarak, kazanarak, mücadele ederek tekrardan sınava girip kazandım." dedi.

İnsanın doğumdan ölüme dek eğitimle yoğrulması gerektiği felsefesiyle hareket ettiğinin altını çizen Aslan, şöyle konuştu:

"Eğitimin yaşı olmaz. Doğuştan ölene kadar insanlar eğitimle yoğruluyor. Eğitimsiz insan beceriksiz oluyor. Biz de eğitimle beceri kazanıyoruz. Yaşımın ilerlediğini kabul etmiyorum. Bizi öğretim görevlisi sanan oluyor. Sınavlara girişlerde ya da okulda soruluyor, öğrenci olduğun düşünülemiyor. Özellikle yurtlara başvurularımda çok karşılaşıyorum, 'öğrencimiz nerede' diye sorunlar oluyor. Burada bir kamu kuruluşunun misafirhanesinde kalıyorum. Ev bulunca eve çıkacağım. Öğrencilik hayatımız böylece başladı. Kızım da okuyor lise üçüncü sınıfta. O da resimle ilgileniyor iyi bir ressam olacağını düşünüyorum ama daha çok sağlık sektörüyle ilgileniyor. Umarım o da eğitim alırsa iyi yerlere geleceğini düşünüyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar FakültesiHeykel BölümüŞerif AslanHayati Fidan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köyün kaderine terk edilen kedilerine annelik yapıyor
Köyün kaderine terk edilen kedilerine annelik yapıyor
Emekli öğretmenden üniversite kütüphanesine kitap bağışı
Emekli öğretmenden üniversite kütüphanesine kitap bağışı
'Mutlu anne-babanın çocukları daha çok mutlu oluyor'
'Mutlu anne-babanın çocukları daha çok mutlu oluyor'
Er meydanlarının coşkulu sesi cazgırlar
Er meydanlarının coşkulu sesi cazgırlar
ANADOLU TÜRKLERİNDEN KIRGIZ TÜRKLERİNE ARMAĞAN: İMAM SERAHSİ CAMİİ
ANADOLU TÜRKLERİNDEN KIRGIZ TÜRKLERİNE ARMAĞAN: İMAM SERAHSİ CAMİİ
Yön bulduran gelenek: Obo
Yön bulduran gelenek: Obo
Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanıyor
Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanıyor
Boğulma tehlikesinden şampiyonluğa
Boğulma tehlikesinden şampiyonluğa
Doktorlar boks yaparak stres atıyor
Doktorlar boks yaparak stres atıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ