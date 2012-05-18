Sanal alem zorbalarına önlem

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı ''Sanal Zorbalık Nedir'' broşüründe, sanal zorbalığın tanımı, nedenleri ve yol açacağı sonuçlarla çocukları sanal zorbalığa iten ailesel nedenler sıralanıyor.



Buna göre, araştırmalar gerçek ortamda zorbalık yapan çocukların sanal ortamda da zorbalık yaptığını, gerçek ortamda zorbalıkla karşılaşan çocukların sanal ortamda da bu tür davranışlara maruz kaldığını gösteriyor.

Çocukların sanal zorbalığa maruz kalmalarının nedeni ise ebeveynlerin çocuklarını yetiştirme konusunda sergiledikleri olumsuz tutum ve davranışlar gösteriliyor.

Broşürde, çocukta üzüntü, korku, öfke, aşağılanmışlık, nefret, intikam isteği gibi duygular; okuldan kaçma, devamsızlık, kuralları çiğneme, saldırganlık gibi davranışlar; depresyon, madde kullanımı, suç işlemeye eğilim ve okul başarısının düşmesinin sanal zorbalığın psikolojik etkileri olduğu belirtiliyor.