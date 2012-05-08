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Samsun'da 1919 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

Valilikçe yaptırılan bayrak, 10 binden fazla öğrenci ile vatandaşlar tarafından sokaklarda gezdirildi

Samsun'da 1919 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

Valilikçe yaptırılan bayrak, 10 binden fazla öğrenci ile vatandaşlar tarafından sokaklarda gezdirildi

08 Mayıs 2012 Salı 14:02
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Samsun'da 1919 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı

SAMSUN  - Samsun Valiliği'nce Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkış tarihi olan 19 Mayıs'ın 93. yıl dönümü dolayısıyla yaptırılan 1919 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı, 10 bini aşkın öğrenci ile vatandaşlarca Samsun sokaklarında gezdirildi.

Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım attığı Kurtuluş Yolu'ndan başlayan ''Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü''nde, 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı 10 binden fazla öğrenci ile vatandaşlarca açılmaya başlandı. Dev bayrak,  sokaklarda gezdirilerek Uğur Mumcu Parkı'na kadar açıldı.

Bayrağın açılması dolayısıyla Ordu-Samsun-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.Hafif raylı sistemde yolcu taşınmasına ara verildi.

Bayrak açıldıktan sonra, Uğur Mumcu Parkı'nda, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu konser verdi.

Burada açıklama yapan Vali Hüseyin Aksoy, Samsun'da 19 Mayıs'ın heyecanla kutlandığı söyledi.

19 Mayıs denilince akla Samsun'un geldiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

''Samsun'da 19 Mayıs'ı daha anlamlı, halkın katılımıyla coşku ve neşeyle kutlamak adına bu yıl farklı etkinlikler gerçekleştirdik. 1 Mayıs'tan 27 Mayıs'a kadar sürecek birçok farklı etkinlik düzenledik. Bugün de halkımızın katılımıyla Samsun'da ilk defa 1919 metre uzunluğunda Türk bayrağını Kurtuluş Yolu'ndan Gazi Mustafa Kemal'in ilk adımı attığı noktadan Uğur Mumcu Parkı'na kadar taşıdık. Cumhuriyetimizin hangi şartlarda kurulduğunu özellikle gençlerimize anlatmak adına bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Cumhuriyetin kuruluşu yolunda Samsun'un önemli bir misyon üstlendiğini ve bu misyona önemli katkı yüklemek adına Samsun'dan çok önemli katkıların yapıldığını biliyoruz. 19 Mayıs'ı Samsun'da büyük bir heyecan içinde kutlamaya devam edeceğiz.''

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 06:03
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Samsunda 1919 Metre Uzunluğunda Türk Bayrağı Açıldı
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