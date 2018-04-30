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'Samsatlı Umut' yaşam mücadelesini kaybetti

Adıyaman Samsat'taki depremde enkaz altından 16 saat sonra Adıyaman Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Tedavi Merkezi yetkilileri tarafında kurtarılan köpek, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

'Samsatlı Umut' yaşam mücadelesini kaybetti

Adıyaman Samsat'taki depremde enkaz altından 16 saat sonra Adıyaman Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Tedavi Merkezi yetkilileri tarafında kurtarılan köpek, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 16:23
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'Samsatlı Umut' yaşam mücadelesini kaybetti

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde enkaz altından 16 saat sonra Adıyaman Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Tedavi Merkezi yetkilileri tarafında kurtarılan köpek, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Baraj Mahallesi'nde depremin ardından bir evin kümesindeki enkazdan çıkarılan Samsatlı Umut adı verilen köpek, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Köpeğin 6'ıncı günün sonunda daha fazla hayata tutunamadığını ifade eden Veteriner Hekim Yusuf Işık, şöyle konuştu:

"Depremden sonra onu buraya getirdiğimizde laboratuvar testleri ortamında gençlik hastalığı denilen bir hastalığa yakalandığını fark ettik. Testlerden sonra hastalığa yönelik gerekli tedavileri uyguladık. Serum ve ilaç takviyesi yaptık. Sondayla besliyorduk. Fakat 6'ıncı günün sonunda maalesef kendisini kaybettik."

Barınak olarak sığındığı kümeste enkazdan kurtarılan köpeğin, yapılan ilk muayenesinde depremden önce yakalandığı enfeksiyonlar olduğu ve savunma sisteminde sıkıntılar bulunduğu belirlenmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanSamsat
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