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Şampiyon 'Gülen' soyadını 'Erdoğan' olarak değiştirdi

Görme engelliler halter müsabakalarında Avrupa Şampiyonluğu ve dünya ikinciliği kazanan milli sporcu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından duyduğu rahatsızlık nedeniyle "Gülen" yerine "Erdoğan" soyadını aldı.

Şampiyon 'Gülen' soyadını 'Erdoğan' olarak değiştirdi

Görme engelliler halter müsabakalarında Avrupa Şampiyonluğu ve dünya ikinciliği kazanan milli sporcu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından duyduğu rahatsızlık nedeniyle "Gülen" yerine "Erdoğan" soyadını aldı.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 13:12
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Şampiyon 'Gülen' soyadını 'Erdoğan' olarak değiştirdi

Diyarbakır'da yaşayan, görme engelliler halter şampiyonası Avrupa birinciliği ve dünya ikinciliği bulunan milli sporcu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından duyduğu rahatsızlık nedeniyle "Gülen" soyadını "Erdoğan" olarak değiştirdi.

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da 2006 yılında mücadele ettiği Avrupa Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda birincilik, 2007'de Brezilya'da düzenlenen şampiyonada da dünya ikinciliği elde eden milli sporcu Mehmet Emin Erdoğan (36), AA muhabirine, soyadını değiştirme gerekçesini anlattı.

Erdoğan, Fetullah Gülen'in elebaşı olduğu Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde birçok vatandaşın şehit edildiğini hatırlattı.

15 Temmuz darbe girişiminden önce FETÖ yapılanması hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirten Erdoğan, terör örgütü elebaşı Gülen'in ülkeye verdiği zararın zaman içerisinde ortaya çıktığını söyleyerek, "Milleti din, eğitim, Kur'an-ı Kerim, İslam adına kandırdı. Darbe girişiminde foyası meydana çıktı. Meclisimize, milletimize, bu cani, terörist başının böyle bir girişimde bulunması hiç kimsenin aklına gelmezdi. Ülkemize kurşun sıktı." dedi.

Erdoğan, darbe girişiminin ardından "Gülen" soyadından dolayı eşi ve çocuklarıyla büyük bir rahatsızlık duyduklarını vurguladı.

"Terörist başıyla aynı soyadı taşıdığım için utanıyordum"

Çocuklarının, "Baba, terörist başıyla aynı soyadı taşıyoruz, biz de mi kötüyüz?" dediklerini aktaran Erdoğan, gittikleri bazı ortamlarda da soyadının konu edilmesinin kendisini üzdüğünü kaydetti.

"Gülen" soyadını taşımaktan dolayı sanki omuzlarında büyük bir yük olduğunu ve eşiyle aldıkları karar sonucunda mahkemeye başvurduklarını dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Mahkeme sonuçlandıktan sonra soyadı Erdoğan yazılı yeni kimliğimizi aldığımızda ailece çok mutlu olduk. O gün evde kutlama yaptık. Sanki yeniden dünyaya gelmiş gibiyim. Elhamdulillah, 'Erdoğan' soyadını aldık. Vatansever liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın soy ismini taşımaktan gurur duyuyorum. Böyle bir liderle anılmak, soyadını almaktan gurur duyuyoruz. Biz onun yolunda gidiyoruz. Allah ona uzun ömür versin. Gerçekten dünya liderlerinden biridir, ülkemiz için yaptıkları ortadadır. Onunla gurur duyuyoruz. Sağ olsun, var olsun, Allah ondan razı olsun."

Annesi ve kardeşleri de başvurdu

Soyadı değişikliğinin yakınlarını da sevindirdiğini işaret eden Erdoğan, "Değiştirdikten sonra kardeşlerim ve annem 'Siz niye bunu gizliden yaptınız? Biz de yapacaktık' diye sitem ettiler. Şu anda onlar da değişiklik için müracaat ettiler. Allah'a çok şükür. Bu gidişle aileyi bu yükten kurtaracağız inşallah. Bundan sonra rahat bir uyku çekebilirim." sözlerine yer verdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırGörme Engelliler Halter şampiyonasıAvrupa Birinciliği15 Temmuz Darbe GirişimiMilli Sporcu
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