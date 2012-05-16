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Şampiyon deve icra yoluyla satıldı

Sahibinin borçları nedeniyle icra yoluyla satışa çıkarılan ''Kaanefe'' isimli güreşçi deve, 25 bin 150 liraya satıldı.

Şampiyon deve icra yoluyla satıldı

Sahibinin borçları nedeniyle icra yoluyla satışa çıkarılan ''Kaanefe'' isimli güreşçi deve, 25 bin 150 liraya satıldı.

16 Mayıs 2012 Çarşamba 13:24
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Şampiyon deve icra yoluyla satıldı

AYDIN (AA) - Aydın'daki bir büfe işletmecisinin 2008'de satın aldığı, 2010'da katıldığı deve güreşi festivalinde şampiyonluk elde eden ''Kaanefe'' adlı deve, 15 bin lira borç nedeniyle mahkeme kararıyla haczedilerek icra yoluyla satışa çıkarıldı.
Şampiyon deve için Aydın merkeze bağlı Kuyulu köyünde 20 bin 500 lira muhammen bedel üzerinden jandarma kontrolünde ihale gerçekleştirildi.
İhaleye Muğla'nın Milas ilçesinde benzin işletmeciliği yapan Sadettin Lök adına katılan Recep Yalçın, 25 bin 150 liralık teklifle deveyi satın aldı.
Sadettin Lök, 2 devesi daha olduğunu, Yörük kültüründen gelen alışkanlıkla bu deveyi almak istediğini söyledi.
Şampiyon devenin sahibi olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Lök, ''Devenin satışını basından öğrendim. İcradan ilk kez böyle bir satış gerçekleştiğini gördüm. Piyasada 50 bin liradan 100 bin liraya kadar deve var. Bu devenin de piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira'' dedi.
Yasal süreç gereği devenin kendisine 15 gün sonra teslim edileceğini kaydeden Lök, deveyi bakımdan geçirerek güreşlere hazırlayacağını ifade etti. İhalede, alacaklı avukatı Rabia Altıntaş da hazır bulundu. Şampiyon devenin satışı için 11 Mayıs'ta düzenlenen ihale, alıcı çıkmaması üzerine ertelenmişti.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2012 05:25
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Şampiyon Deve Icra Yoluyla Satıldı
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