Şampiyon atlar Suriyeli seyise emanet

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç'ta 60'tan fazla çiftlikte yetiştirilen yarış atları, hipodromlarda sergiledikleri başarılarla sahiplerine önemli miktarlarda gelir sağlıyor.

Bir yandan Türkiye'nin dört bir yanındaki hipodromlarda yarışarak sahiplerine büyük paralar kazandıran atlar, diğer yandan da yüksek fiyatlarla meraklılarına satılıyor.

At çiftlikleri ise bu sektörde çalışanlara istihdam imkanı sunuyor. Ailesiyle yaklaşık 2 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçarak Suruç'a yerleşen 65 yaşındaki seyis Bekir Muhammed de bir çiftlikte atların bakımıyla ilgileniyor.

"Yarış atları çocuk gibidirverim alırsın"

Bekir Muhammed, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce ailesiyle Türkiye'de sığındığını ve seyislik yapmaya başladığını söyledi.

Suriye'de yaşarken de seyislik yaptığını ifade eden Muhammed, "Eskiden de atlarım vardı fakat bunlar gibi değildi. Bunlar yarış atı, daha iyi bakım istiyor. Onları çocuklarım gibi seviyorum. Yarış atları çocuk gibidir, ne kadar ilgilenir ve iyi yetiştirirsen o şekilde verim alırsın. Onlar da insanlar gibi ilgi istiyor ve her şeyi hissediyorlar. Biz de gayret ediyoruz, inşallah güzel atlar yetiştiririz."