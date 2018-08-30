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Salça yapımının 'Hız'lı çifti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan Hız çifti, seyyar makineleriyle gittikleri evlerde domates ve biberleri salçaya dönüştürüyor.

Salça yapımının 'Hız'lı çifti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan Hız çifti, seyyar makineleriyle gittikleri evlerde domates ve biberleri salçaya dönüştürüyor.

30 Ağustos 2018 Perşembe 12:07
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Salça yapımının 'Hız'lı çifti

BURSA - Türkiye'nin önemli salçalık domates üretim merkezlerinden Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşayan Hız çifti, seyyar hale getirdikleri iki salça makinesiyle domates ve biberleri işliyor.

Canbalı Mahallesi'nde yaşayan Hasan ve Emine Hız, 15 yıl önce, salça döneminde vatandaşların domates ve biberlerini makinelerin bulunduğu iş yerlerine götürmede yaşadıkları zorlukları görerek bu hizmeti seyyar olarak yapmaya karar verdi. Salça makinelerini tekerlekli bir aparatın üzerine monte eden çift, evlerde hizmet vermeye başladı.

İlçenin çeşitli noktalarına üzerinde irtibat numaralarının bulunduğu afişler asan Hız çifti, bu numaralardan kendileriyle irtibata geçip randevu alanların evlerine giderek domates ve biberlerini salçaya dönüştürüyor.

Talebin yoğun olması nedeniyle Emine Hız otomobilin arkasında bağladığı, Hasan Hız ise motosikletle çektiği salça makineleriyle ayrı ayrı adreslere giderek ilçe sakinlerinin salçalarını yetiştirmeye çalışıyor.

"Randevuyla çalışıyorum"

Hasan Hız, ilçede 15 yıl yıldır seyyar olarak evlere gidip salça çektiklerini söyledi. Önünde yaptığı işle ilgili bir örnek olmadığı için yaşayarak öğrendiğini belirten Hız, şöyle devam etti:

"Direklere üzerinde telefon numaralarımızın olduğu afişler asıyorum, kartvizitimi dağıtıyorum. Kartopu misali vatandaşlar birbirlerine tavsiye ediyor. İnsan memnun olduğu zaman çevresine söylemesi daha etkili oluyor. Randevuyla çalışıyorum. Beni arıyorlar defterime yazıyorum. Müşterilerime randevu saatlerini söylüyorum. Randevu saatinde o müşterinin işini bitirdikten sonra, bir sonraki randevu verdiğim kişiye gidiyorum."

Güzel bir potansiyel oluştuğunu ifade eden Hız, şöyle konuştu:

"Sen memnun ettiğin zaman seni de memnun ediyorlar. Aile gibi oluyorsun, çoluğunu çocuğunu tanıyorsun. 15 sene dile kolay. Gittiğin zaman ufak çocuk büyüyor. Yaptığın işin bir ücretini, karşılığını alıyorsun ama insanların işini gördüğünüz için 'Allah razı olsun' diyor, mutlu oluyor. Yolda, çarşıda, pazarda gördükleri zaman selam vermeden geçmiyorlar. Arayanın sesinden kim olduğunu anlayabiliyorum."

Eşinin de kendisine yardımcı olmak için otomobile bağladıkları seyyar makineyle çalıştığını kaydeden Hız, "Hızlı olmam en önemli etken. Geç gidersem salçaları ekşiyecek, kaliteli bir ürün elde edemeyecekler. 7 gün 24 saat vatandaşların hizmetindeyiz. Gece yarısında bile çekerim hiç önemli değil. Yeter ki vatandaşlar memnun olsun." dedi.

Hız çiftinin 12 yıldır müşterisi olan Rengin Çiçek ise "Hasan Bey yıllardan beri benim salçalarımı çeker. İşini hijyenik yapıyor. Telefonla aradığım zaman geliyor. Bütün komşularıma söyledim. Komşularım da salçalarını ona çektiriyor." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Salça YapımıHızçift
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